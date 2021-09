Extreemrechtse groepen worden onderschat, ook in Nederland

Woensdag is het Jom Kipoer. Veel Joden vasten op deze heilige dag 25 uur lang en gaan een aantal keer naar de synagoge. Wanneer zij zich bij het gebedshuis melden moeten ze eerst langs de marechaussee, dan door een poort en vervolgens door een dubbele sluis met camerabewaking. Voor de meeste Joden is dit zo vanzelfsprekend dat ze er niet meer van opkijken.

Wanneer je niet bekend bent bij de gemeenschap word je niet toegelaten. In de loop van mijn leven heb ik maar al te vaak gehoord dat de Joden ‘zo’n gesloten groep zijn’. Het zou toch een stuk gezelliger zijn als iedereen welkom was bij onze gebedsdiensten en feesten? Met dat laatste ben ik het roerend eens. Het is ook geen kwestie van niet gezellig willen zijn. Het gaat puur om veiligheidsmaatregelen. En die maatregelen zijn geen overbodige luxe: de Joodse gemeenschap wordt bedreigd door zowel jihadisten als extreemrechtse groepen.

Dat de dreiging van laatstgenoemde substantieel is, blijkt maar weer uit de huiveringwekkende aflevering van Zembla die afgelopen donderdag werd uitgezonden.

In deze uitzending waarschuwen inlichtingenexperts de Nederlandse overheid voor het groeiende gevaar van rechts­extremisme. Vooral online neemt rechtsextremisme de laatste tijd enorm toe. In verschillende chatgroepen worden terroristen als Brenton Tarrant – die 51 moslims doodschoot in een Nieuw-Zeelandse moskee in 2019 – vereerd als een martelaar.

Radicaliseringsdeskundige Danny Oudsen komt steeds vaker in contact met extreemrechtse jongeren die dromen van een rassenoorlog of een blanke etnostaat. Zij wisselen tips uit voor ‘vechtsporttrainingen’ en plaatsen de meest afschuwelijke antimoslim- en antisemitische content online. Ook schijnt er ene Feldmeijer rond te dolen in de donkere krochten van het wereldwijde web. Deze Nederlander probeert mensen te rekruteren die bereid zijn om een aanslag te plegen.

In de Zembla-uitzending stelt EU-coördinator Terreurbestrijding Gilles de Kerchove dat rechtsextremistische groepen op de terreurlijst thuishoren, waar ze nu nog niet staan. Deze groeperingen moeten namelijk door individuele lidstaten naar voren worden geschoven. Den Haag geeft tot nu toe alleen jihadistische cellen door aan Brussel. Dat roept de vraag op of het kabinet het gevaar van extreemrechtse (chat)groepen niet enorm onderschat.

Als je er niet regelmatig mee in aanraking komt is het misschien lastig voor te stellen hoe het voelt om altijd in je achterhoofd te houden dat er een aanslag op je gemeenschap kan worden gepleegd. Toch is dat voor veel mensen de realiteit. In het buitenland zijn al talloze aanslagen gepleegd op moskeeën en synagogen. In Nederland gelukkig niet. Nóg niet. De meeste mensen die in extreemrechtse chatgroepen vertoeven, treden waarschijnlijk nooit buiten hun digitale bubbel. Maar je hebt slechts één geradicaliseerd persoon nodig die wél in actie komt. Laten we dat alsjeblieft niet afwachten. Het is de hoogste tijd om actie te ondernemen tegen het extreemrechtse gedachtegoed.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.