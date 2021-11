‘Expert’ Beatrice de Graaf zet Tanja Nijmeijer ten onrechte weg als babymoordenaar

De grond begon nogal te schudden na het verschijnen van mijn stukje hier, een week geleden. Ik schreef toen dat ik ex-Farc-guerrilla Tanja Nijmeijer een held vond en dat niet zij, maar wíj de terroristen op deze aardkloot zijn. Omdat wíj hier de wereld kapot consumeren. En ja, daar denk ik vandaag nog hetzelfde over.

Maar dat wil niet zeggen dat ik ongevoelig ben voor tegenargumenten. Want natuurlijk is het evident dat de werkwijze van de Farc vóór de vredesonderhandelingen vanaf 2012 zeer kritisch bekeken moet worden. Evenals de rol van het regime in Colombia en de paramilitairen.

Tanja schrijft hier zelf over: ‘Ik denk nu dat hoe langer een conflict duurt, hoe gemakkelijker het degradeert en in een neerwaartse spiraal terechtkomt wat mensenrechtenschendingen betreft. (..) Ik denk dat een van de dingen die ik het moeilijkst te accepteren vind het feit was dat de Farc soms – of vaak, daar moet de waarheidscommissie maar opheldering over geven – schade heeft berokkend aan mensen voor wie we zeiden te vechten. Om deze redenen ben ik gelukkig dat er een vredesakkoord is ondertekend en vind ik het fijn dat ik daaraan heb mogen bijdragen.’

Laten we de gesprekken over de conflicten dus vooral blijven voeren. Des te meer omdat de vrede, ondanks vredesakkoord, nog ver te zoeken is. En er hopelijk geleerd kan worden van de geschiedenis.

Wat mij echter tegen de borst stuit, is de hoeveelheid quatsch die rondgaat.

En ik doel dan met name op de vermeende ‘babymoord’ en de aanslag waarbij een tienjarige jongen zou zijn omgekomen door toedoen van Tanja Nijmeijer.

Met grote nadruk op ‘vermeend’. Want een ooit gepubliceerd bericht hierover door AFP bleek al gauw onjuist en is toen direct gerectificeerd. Niettemin heeft ‘expert’ (hier niet voor niets tussen aanhalingstekens) Beatrice de Graaf in verschillende interviews en in haar boek Gevaarlijke vrouwen, hoewel zij wist dat dit onjuist was, toch steeds opnieuw naar dit initiële, foutieve bericht verwezen. Volgens De Graaf zou Tanja Nijmeijer (hierom) bloed aan haar handen hebben.

In haar boek (ik las het even voor de gelegenheid) beklaagde De Graaf zich over hoe ‘de media’ met name toen het dagboek van Tanja net was opgedoken in de Colombiaanse jungle, een SBS6-show van Tanja’s avonturen bij de Farc maakten. Hoe alles geromantiseerd werd en hoe daardoor een onjuist beeld geschetst werd van een ‘mooi maar heel dom en naïef meisje’.

Maar wat De Graaf in de jaren daarna zelf deed, is vele malen erger: Tanja Nijmeijer onterecht wegzetten als babymoordenaar, om haar punt, dat ze een gevaarlijke terrorist is, beter te kunnen maken.

Wellicht begrijpt zij niet hoe groot haar verantwoordelijkheid is, als gerenommeerd en serieus genomen expert.

Bewezen onwaarheden verspreiden past daar niet bij.

