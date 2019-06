‘Evenementen zijn óók heel goed voor Amsterdam’

Het afgelopen jaar is er met grote regelmaat gedebatteerd over evenementen en dan voornamelijk over de overlast die ze veroorzaken. Voor de Amsterdammers die dit ervaren is dit erg vervelend. Daar tegenover staan weer heel veel mensen die juist genieten van deze evenementen. De debatten worden over het algemeen niet met duidelijke feiten onderbouwd en komen vaak vanuit emoties tot stand.

We voelen ons als evenementenbranche geroepen om ons actiever in deze discussie en beleidsvraagstukken te mengen. De Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA) representeert een grote en diverse groep organisatoren en staat voor een bloeiende, gezonde evenementensector waarin duurzaamheid, innovatie, inclusiviteit en diversiteit belangrijke thema’s zijn. In dit opiniestuk willen wij de belangrijkste punten toelichten, waar wij als evenementensector mee bezig zijn en die we allemaal hoog in het vaandel hebben.

Evenementen horen bij de stad

De komende periode zullen we op deze vlakken ook veel onderzoek laten doen, zodat toekomstig evenementenbeleid ook met de juiste feiten kan worden opgesteld en getoetst.

Sinds mensenheugenis komen mensen samen om het leven te vieren en te genieten van kunst, cultuur of sport. Amsterdam heeft op dit gebied – met haar veelheid en aanbod aan evenementen en festivals – een koppositie hierin. Daar moeten we trots op zijn. Of je nou van klassieke muziek of hiphop houdt, van sport of van lekker eten, het aanbod is veelzijdig en divers. In een stad als Amsterdam is er naast ruimte voor wonen, werken en recreëren ook behoefte aan ruimte voor evenementen.

Deze evenementen zijn ontmoetingsplekken voor Amsterdammers met de meest uiteenlopende achtergronden. Sociale scheidslijnen vallen weg, er is juist een grote onderlinge saamhorigheid. Amsterdamse evenementen zijn een verrijking van onze cultuur en hebben een groter maatschappelijk belang dan alleen zichzelf en de bezoekers. Het horen van muziek in groepsverband bijvoorbeeld stimuleert de aanmaak van dopamine. Bezoekers van evenementen hebben daardoor een positiever wereldbeeld.

Veel inwoners van Amsterdam vinden dat een divers kunst- en cultuuraanbod een stad leefbaar maakt. Een veelzijdig evenementenaanbod hoort daarbij. Het overgrote deel van onze bezoekers komt uit Amsterdam of de nabije omgeving.

Veel Amsterdammers leren op manifestaties en festivals nieuwe mensen en nieuwe culturen kennen. Door de gedeelde ervaring zien bezoekers elkaar sneller als gelijken en ontstaat een saamhorigheid die ook de rest van Amsterdam ten goede komt. Nu de stad drukker wordt en de samenleving verhardt, is tolerantie en een open blik naar mensen met verschillende achtergronden en andere ideeën noodzakelijk om prettig met elkaar samen te leven.

Broedplaatsen

Festivals, feesten en andersoortige events zijn cruciaal voor de ontwikkeling van talent; nieuwe lokale artiesten worden geprogrammeerd tussen nationale en internationale artiesten. Ze dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling van verschillende muzikale genres en het grootbrengen van Amsterdams talent.

Evenementen bieden in toenemende ruimte een randprogrammering aan, gevuld met de meest uiteenlopende kunstvormen. Dat leidt weer tot een kruisbestuiving tussen verschillende artistieke genres met nieuwe kunstvormen als resultaat.

Festivals creëren veel werkgelegenheid op verschillende niveaus: van stageplekken voor studenten tot vaste contracten voor afgestudeerden, van starters tot seniors, van vmbo tot wo. Ook betalen evenementen voor het gebruik van de ruimtes waar de evenementen worden gehouden. Daarmee zijn ze belangrijk voor een gezonde financiële huishouding van de parken en evenementenlocaties.

Evenementen zijn bovendien belangrijk voor het imago van de stad en hebben een positieve invloed op de gebiedsontwikkeling. Voor velen zijn ze een belangrijke factor om in de stad te blijven wonen. Daarnaast investeren veel evenementen in duurzaamheid en lopen hierin voorop. Vanaf volgend jaar zijn veel festivals en evenementen duurzamer dan de stad zelf. Als mini-samenleving zijn evenementen ook ideaal om duurzame innovaties te testen.

Saamhorigheid

Wij beschouwen het organiseren van evenementen voor Amsterdam als een voorrecht, omdat we gedreven door onze liefde voor muziek, kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een tolerante, maar ook levendige stad en tegelijk evenementenbezoekers de mooiste ervaringen van hun leven kunnen bieden. Maar we snappen ook dat dit misschien niet voor iedereen geldt. We zetten dan wel hekken om een evenemententerrein, maar dit betekent niet dat we geen aandacht hebben voor wat er daarbuiten gebeurt. We nemen elk jaar meer maatregelen om de impact zo veel mogelijk in te perken.

Wij geloven in een kleurrijke en leefbare stad waarin ook ruimte is voor evenementen. Wij willen oproepen tot een open gesprek en samenwerking met alle direct betrokkenen in een saamhorigheid die we kennen van onze bezoekers.

We vinden het belangrijk dat alle stemmen worden gehoord, dus ook die van de Amsterdammers die graag evenementen bezoeken of van hen die aandacht vragen voor de waarde van evenementen. Zo houden we onze ‘lieve stad’ kleurrijk, tolerant en open, mét genoeg plek voor evenementen voor alle Amsterdammers.