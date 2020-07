Even recapituleren over de 500 kinderen op Lesbos

Oké, beste mevrouw Knol, laat me even recapituleren: over de vijfhonderd kinderen die zonder ouders vastzitten in een overvol kamp op het Griekse eiland Lesbos waar ze worden verkracht, misbruikt, uitgebuit, verhongeren, verpieteren, nog verder traumatiseren en waar de kans op een volgend drama in de vorm van een corona-uitbraak levensgroot is.

Die vijfhonderd kinderen die u, ondanks het feit dat zo’n 10 miljoen Nederlanders al hebben gezegd dat ze ze met liefde hier opvangen in ruim 150 gemeenten en vijf provinciën, níet naar Nederland laat komen omdat dat ‘geen structurele oplossing is (…)’.

Die vijfhonderd kinderen van wie u op 7 mei – toen we toch al een tijdje vol in de coronacrisis zaten en het woord ‘onverantwoord’ nogal een understatement was binnen de context van een vluchtelingenkamp dat ondanks de capaciteit van 3000 mensen nu wordt ‘bewoond’ door 21.000 mensen – zei dat u er een ‘beter plan’ voor had.

Die vijfhonderd kinderen die, in dat ‘betere plan’ – een voogdijprogramma – zouden worden opgevangen en geholpen met traumabegeleiding en juridische bijstand en eten en scholing ‘en andere vormen van hulp die vereist zijn voor hun welzijn en ontwikkeling’ door een nog met Nederlandse hulp op te zetten instelling op het Griekse vasteland. Nee, niet allemaal tegelijk natuurlijk (…) maar in groepjes van 48, want dat wordt de capaciteit van de op te zetten instelling waar op dit moment nog geen onderdak voor is, maar dat is een detail, en dan gespreid over drie jaar zodat al die vijfhonderd kindjes aan de beurt komen (wat neerkomt op 3,5 maanden hulp per kind) .

Die vijfhonderd kinderen uit dat voogdijprogramma waarvoor het plan er ook in voorziet dat de kinderen die de asielprocedure hebben doorlopen en mogen blijven, begeleid zullen worden. Wie die begeleiding op zich moet gaan nemen, daarover wordt nogal geheimzinnig gedaan, maar eigenlijk weten we allemaal al lang dat Johnny de Mol (vriendje van Jesse Klaver, dus verwacht geen commentaar van de oppositie) daar het hardst voor gelobbyd heeft met zijn organisatie Movement On The Ground (dat zich verder onthoudt van ‘politieke uitspraken’, er is een paar miljoen budget).

Bij gebrek dus aan een structurele oplossing.

Dit plan kreeg u, mevrouw Knol, er doorheen in de coalitie, op de voorwaarde – gesteld door Maarten Groothuizen (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) – dat de eerste 48 kinderen binnen enkele weken (deze toezegging deed u in juni) zouden worden opgevangen. Maar nu las ik deze week in uw antwoord op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP) dat de gesprekken over de uitvoering van uw meesterplan zijn uitgesteld tot na de zomer ‘omdat de Grieken in augustus met vakantie zijn’.

Het zijn natuurlijk maar kinderen over wie we het hebben, maar goed.

Tot zo ver beknopte recapitulatie. Verder volstrekt geen commentaar.