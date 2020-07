‘Europa, investeer in de creatieve toekomst van ieder van ons’

Een drive-inbioscoop in Brussel. In deze tijd grijpen we toch terug naar cultuur. Beeld EPA

De Europese cultuur zit vandaag in een diepe crisis. De aanpak van beleidsmakers om die crisis te bezweren schetst een beeld van het culturele en creatieve leven in de EU in het komende decennium.

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie houden theater-, film- en concertzalen, net als andere cultuurcentra, hun deuren gesloten. Sommige zullen hun deuren helaas nooit meer openen.

Zo werd het laatste greintje leven uit de culturele en creatieve sector geperst en zakken zij verder weg in de benarde situatie waarin de artistieke en creatieve beroepen zich bevinden.

Culturele en creatieve activiteiten scheppen op twee sectoren na het grootste aantal banen in Europa, waardoor de economische gevolgen van deze stilstand tot ver buiten de culturele wereld voelbaar zullen zijn.

Toch grijpen we – ondanks het zich terug­trekkende culturele landschap – allen terug naar cultuur in deze tijden van persoonlijke en maatschappelijke tegenspoed.

Muziek bracht ons samen op onze balkons, films en series wisten ons te boeien, documentaires, voorstellingen, boeken en kunstwerken brachten ons soelaas in tijden van eenzaamheid en lieten ons even in gedachten afdwalen of prikkelden onze creativiteit.

Onze cultuur is Europa’s grootste troef.

Onze cultuur brengt verbondenheid door verscheidenheid en weet elke maand miljoenen mensen uit alle hoeken van de wereld te verleiden.

De rijkdom aan culturele expressie is bepalend voor de Europese identiteit.

Ondanks duidelijke boodschappen van de leiders van de Europese Unie over hoe onze sectoren voldoende gesteund zouden worden, hebben de herstelplannen en Europese budgetten vreemd genoeg geen oog voor de behoeften van de culturele en creatieve sectoren.

Wij – artiesten en professionals uit de sector – roepen de EU-leiders op om voor ons in de bres te springen en te investeren in cultuur en kunst, te investeren in de creatieve toekomst van ieder van ons.

Er is een plan nodig dat het culturele eco­systeem nieuw leven inblaast en de volgende generatie Europeanen weet te inspireren.

In zo’n plan worden voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld, zodat kunst en cultuur, culturele en creatieve ondernemingen, artiesten en creatievelingen het hoofd boven water kunnen houden en een bruisende toekomst tegemoet kunnen gaan. Zo’n plan biedt de EU de kans te tonen dat ze de waarden die ze opwerpt ook echt nastreeft. Het is tijd voor Europa om ambitieus te zijn en te investeren in zijn creatieve toekomst.

Cultuur is de voedingsbodem waaruit de volgende generatie Europeanen samen krachten kan putten om zich volop te ontplooien. Laat ons tonen wat Europa de volgende generaties te bieden heeft!