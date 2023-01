Essay: ‘Zelfs als ik een dader zou zijn, waarom word ik dan gestraft voor mijn recyclegedrag?’

De papierbakken in Amsterdam zijn regelmatig overvol. Beeld Joris van Gennip/ANP

Daar stond ik dan, een brave burger met een tas vol papier en een enorme behoefte om met tas en al naar de raadszaal in het stadhuis te marcheren en de hele teringbende voor de dames en heren van het college van bestuur op de grond te pleuren.

Adem in, adem uit. Ontspan. Woede lost niets op, beter ga je na: hoe ben ik, maatschappelijk betrokken burgerlul, tot deze razernij gekomen?

Ergens in mijn tas met oud papier zit een brief van de gemeente. Er was een afvalovertreding vastgesteld, stond erin. Verder geen toelichting, alleen een datum en een tijd waarop ik kon bellen om mijn zienswijze te geven.

Een afvalovertreding, peinsde ik, me van geen kwaad bewust. Ik groef diep in mijn geheugen, wat zou dit kunnen zijn? Was het misschien die keer dat een onbekende buur een bank op straat had gezet die vervolgens een week lang niet werd opgehaald? Ik had toen, vol plichtsbesef, de gemeente maar gebeld om de bank aan te melden bij grofvuil.

“Weet u wie de bank daar heeft neergezet?” vroeg de vriendelijke dame aan de andere kant van de lijn.

“Nee, dat weet ik niet,” antwoordde ik. En al zou ik het weten dan zou ik u dat niet vertellen dacht ik er achteraan. Ik bel om te helpen, niet om mijn buren erbij te naaien.

‘Ik heb een nummer nodig’

“Op welk adres zal ik het dan maar zetten?” Ik geef mijn adres op. Zou dat het zijn? Zou de vriendelijke telefoniste per abuis mijn adres hebben ingevuld in het veld ‘vermoede dader’? Ja, dat moest het zijn. Ik haalde opgelucht adem, dit was zo te herstellen. Op de aangegeven dag en tijd belde ik het nummer in de brief. Geen gehoor. Ik bel nog eens, een klik en een ingesprektoon. Ik laat het even en bel een uur later nog eens. Nog altijd geen gehoor. Dan volgt er een sms. ‘Er is helaas sprake van een storing, u kunt morgen opnieuw bellen.’ Ach, die overheids-ict, glimlach ik, zelfs een telefoonlijn operationeel houden is blijkbaar al moeilijk.

De volgende dag bel ik opnieuw. Een verveelde mannenstem neemt op. Ik steek van wal, hoe er een vergissing is gemaakt, dat ik de betreffende bank niet heb buitengezet. Ik heb de afgelopen dagen in mijn hoofd geoefend op dit verhaal. Vriendelijkheid en innemendheid, daar krijg je het meest mee gedaan.

“Ik heb een nummer nodig,” klinkt het vermoeid als ik ben uitgesproken. Een nummer, een nummer. Bovenaan de brief staat een nummer.

“U heeft papier naast de papierbak ter hoogte van Amstel nummer 43 geplaatst.” Die had ik niet zien aankomen. Papier naast de papierbak geplaatst? Ik hoef niet na te denken, dat kan niet kloppen. Ik ben namelijk die sukkel die bij een volle bak doorloopt naar een volgende, nog een volgende, en soms zelfs een vierde.

Meditatieve glimlach

Bovendien, ik weet van de controleurs. Op de sportschool vertelde een vrouw op hoge toon dat ze vanaf nu al haar brieven eerst nat ging maken zodat haar adres onleesbaar werd, ‘want voor je het weet krijg ik weer een boete’. Of je zet het niet naast de bak, dacht ik, dat is ook een optie. Een ander antwoordde dat ze haar papier nu maar gewoon bij de rest van het afval gooide want ‘die papierbak is echt altijd vol, maar dan ook echt al-tijd. En wat moet ik dan doen? Met een volle tas papier boodschappen gaan doen?’ Instemmend geknik. Ja, met zo’n instelling gaan we deze wereld redden, zweeg ik met meditatieve glimlach.

“Dat was ik niet,” stamel ik twijfelend.

“Een doos van bol.com met uw naam erop,” zucht de stem.

“Sorry, ik weet het echt niet. Misschien dat iemand die doos voor iets anders heeft gebruikt en toen heeft weggegooid? Ik zet lege dozen wel eens naast mijn deur in het trappenhuis.”

Het blijft stil aan de andere kant van de lijn. Dan: “Tsja, meneer, we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen afval.”

Die avond lig ik in bed te draaien. Eerst is er twijfel. Ben ik in een onachtzaam moment vergeten die doos in de papierbak te doen? Maar die dag ben ik helemaal niet naar de papierbak geweest. Of toch wel? Dan komt de woede. Zelfs als ik een dader ben, waarom word ik gestraft voor mijn recyclegedrag? Alsof het dat opgestapelde papier naast die papierbak is dat zorgt voor al dat zwerfafval en niet die vier triljoen toeristen? Of wordt de Amsterdamse rattenplaag soms gevoed door al dat papier dat niet netjes in maar naast de niet geleegde bak wordt geplaatst? En ja, is die bak niet inderdaad altijd vol? Loop ik niet verdomme met regelmaat langs wel drie opeenvolgende papierbakken voordat ik er eentje heb gevonden waar ik mijn papier in kwijt kan?

Schuld

Wiens godvergeten schuld is het nou eigenlijk helemaal dat er papier naast de papierbak staat? Die van de brave burgers die massaal de moeite nemen om het milieu te redden of die van de gemeente die zijn deel van de afspraak niet nakomt door die papierbakken fatsoenlijk te legen?

Voor ik het weet verdwaal ik in mijn gekrenkte halfslaap in de nuancevrije razernij van de eerste de beste twittertrol. ‘Wat voor briljante geesten bedenken dit beleid?’ tiert het in mij. Is het GroenLinks dat midden in een klimaatcrisis bedenkt dat het een goed idee is om recyclende burgers te gaan beboeten? Is het PvdA’s hoop in bange dagen Marjolijn Moorman die goedbedoelend mensen in een schuldenval wil laten trappen door boetes van 100 euro of meer op te leggen voor een klein vergrijp? Of waren het de democraten van 66 die in fascistisch burgertje naaien dé nieuwe bestuurscultuur zien waarmee ze het historisch lage vertrouwen in de overheid weer kunnen opvijzelen? Of misschien zijn ze allemaal collectief psychotisch geworden toen ze plaatsnamen op het pluche? Macht schijnt dat te doen met mensen.

Happy place

Ik draai me nog eens om. Kalm maar. Adem in, adem uit. Kill ’em with a smile. Betaal die boete gewoon. Beter nog, wees dankbaar dat je die boete kan betalen. En let de volgende keer gewoon beter op. Go to your happy place. Ik bedenk hoe het ook zou kunnen gaan. Ik stel me een belteam voor van zoetgevooisde studentes die de snode papierpiraat opbelt:

“Goedemiddag mevrouw, meneer, genderneutrale mede-Amsterdammer, ik bel u omdat u onlangs papier niet in, maar naast de papierbak hebt gezet? Ja, haha, ze zijn wel vaak vol, ja, personeelstekorten hè. Maar goed, het is wel heel belangrijk dat u dat niet meer doet want [hier nog te verzinnen willekeurige lulsmoes invoegen]. Ja, haha, ik weet het, wat een gezeur hè? Maar goed, ik kan er ook niets aan doen. Ja, geen dank hoor en u ook nog een fijne dag.” Langzaam droom ik weg.

Op vrijdagochtend ontvang ik de boete. Ik open mijn bankapp om te betalen. ‘Pas op, oplichters zijn op uw geld uit!’ staat er waarschuwend op het startscherm. Goh, denk ik en ik betaal. Als ik de brief bij het oud papier stop besluit ik om alles maar gelijk even weg te brengen. De papierbak wordt tenslotte pas op maandag geleegd. Als ik nu ga ben ik de weekendrush nog voor en kan ik gelijk deze tot wanhoop stemmende episode symbolisch afsluiten.

Helaas, ik was te laat, de papierbak was al weer vol.