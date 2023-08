Essay: ‘In de zomer stromen de cafés leeg – en zijn ze weer van de stamgasten’

Stamgasten van café 't Papeneiland aan hun vaste tafel in een verder bijna uitgestorven kroeg. De meeste gasten zitten bij mooi weer liever buiten. Beeld Mariet Dingemans

“Buiten zitten?” zei Wim, mijn vraag herhalend terwijl ik een glas bier voor hem tapte. “Hoezo zou ik dat nou weer doen? Buiten waar de vogeltjes fluiten, gek word je ervan. Een mens kan wel wat rust aan z’n kop gebruiken.”

Een echte stamgast zit binnen. Dicht bij de bron. Daar waar slechts opkijken genoeg is voor een gevuld glas. De hangjassen, zoals een oude stamgast van een café waar ik jaren werkte ze altijd noemde, zitten trouw op hun vaste plek aan de bar. De wat serieuzere stamgast aan een tafeltje, ongestoord verdiept in de krant. In sommige cafés zit de vaste kliek aan een stamtafel en in weer een andere hangen ze met een kromme keu rond het biljart.

Maar in elk geval gebeurt het binnen. Daar is het café. Daar hangt de gezelligheid, de sfeer en de geborgenheid die de stamgast zoekt. En hoewel het rookverbod in de horeca deze wetmatigheid iets veranderde, is dit in grote lijnen nog steeds de praktijk. Buiten zitten doe je op vakantie.

Stamgasten en aanwaaiers

Ieder jaar opnieuw verandert de zomer het café. De zon verleidt mensen tot buiten zitten. De drukte binnen, de beslagen ruiten, het langs elkaar heen bewegen, dat alles verdwijnt. Het geroezemoes verstilt en een opgeruimd café toont zich. Zelfs op de drukste momenten van de dag ziet het er binnen verlaten uit. Het is de aanblik die je eigenlijk alleen ziet wanneer je ’s morgens als eerste het café binnenkomt. Ongeschonden, de viltjes schoon.

Er wordt wel getapt, flessen rinkelen en de barman spoelt glazen, alleen de mensen zijn er niet. Door de open deur dringen af en toe flarden van gesprekken binnen die een vol terras verraden. En juist door die drukte buiten, is de rust binnen weldadig. Druk en rustig tegelijk. De zomer in de kroeg in een notendop.

Zomer betekent voor de stamgasten dat het café binnen weer van hen is. In drukke herfsttijden moeten ze het delen met een scala aan bezoekers die de vaste mores niet goed kennen. De zon jaagt deze groep onverbiddelijk naar buiten en aan de bar kan je de opluchting van de gezichten lezen. En hoewel het niet zo is dat een stamgast niet tegen drukte kan, is hij of zij wel gevoelig voor het moeten bevechten van de vaste plek. De stamgasten zijn tegenwoordig in menig café met te weinig om voldoende tegenwicht te bieden aan de ‘aanwaaiers’ en staan soms verloren in een hoek misprijzend te kijken naar hun bezette plek. De zomer maakt korte metten met dit verschijnsel.

‘Een overpeinzing in een bijna leeg café’, zong Thé Lau van de Amsterdamse band The Scene. Grote kans dat hij dit in de zomer deed. Als de terrassen vol zitten en de kroeg binnen vergeten wordt, dring je makkelijker door tot de ware aard van het café. Niet gehinderd door pottenkijkers zijn de stamgasten thuis aan hun bar. De dynamiek tussen de kastelein en zijn pappenheimers is direct zichtbaar. Er zijn geen vreemden aanwezig. Er hoeft niets uitgelegd te worden. De kroeg terug naar haar essentie: een vaste ontmoetingsplek voor hen die elkaar al door en door kennen.

Buiten zitten als norm

In de afgelopen tijd is buiten zitten de norm geworden. De aard van de kroeg, en dan bedoel ik vooral de kleine bruine kroeg, is hierdoor veranderd. Zelfs het kleine kroegje op de hoek is op zoek naar terrasruimte – uit lijfsbehoud. Het rookverbod van 2008 gaf de eerste aanzet, de coronacrisis heeft dit alles in een enorme stroomversnelling gebracht. Nu heeft het terras de overhand. Overdekt met grote parasols, die feitelijk fungeren als paraplu, weten kleine cafés hun capaciteit ruim te verdubbelen. Sommige zijn haast verworden tot een doorgeefluik voor het terras: de winstmachine van de kroeg.

En toch moeten we het terras niet verwarren met het café waartoe zij behoort. Er zijn plekken in de stad waar de bediening eerst de straat over moet steken voordat ze bij de tafeltjes zijn. Het is een drinkplaats in de openlucht, bevoorraad door een willekeurig café in de directe omgeving ervan.

De geschiedenis van het terras gaat terug naar het einde van de negentiende eeuw, toen grote nieuwe cafés zoals Mille Colonnes op het Rembrandtplein tafeltjes buiten neerzetten. Het was een mondain grootstedelijk fenomeen. Afgekeken van Parijs, waar langs de gloednieuwe boulevards terrassen verschenen. De kleine kroegjes hadden dit niet. Hooguit een klein houten bankje tegen de gevel, eerder om even lucht te scheppen dan langere tijd te verpozen. Nu komen mensen alleen binnen om naar het toilet te gaan en kijken dan schichtig om zich heen, voorzichtig aftastend of het wel veilig is.

De zomerrust in het café is aangenaam. Binnen kan je schuilen tegen te fel zonlicht en in alle rust de drukte op het terras aanschouwen. Het is iets wat je gewoon eens moet proberen. “Buiten zitten kan altijd nog,” zegt Wim. En gelijk heeft hij.