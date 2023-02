Essay: ‘Ik huil en schreeuw als ik eindelijk mijn familie in Syrië aan de lijn heb’

Aleppo. Beeld Omer Alven/Anadolu Agency via Getty Images

Het is maandagochtend 6 februari rond 6.30 uur. Ik ben altijd vroeg wakker om te gaan sporten en rustig de krant te lezen. Opeens zie ik veel appjes van mijn oom en mijn tante die in Aleppo wonen. Foto’s van ingestorte gebouwen in de wijk waar ik geboren en getogen ben, Al-Aziziya. Ik herken de straten. Ik herken de bouwstijl. Even stopt mijn wereld. Wat betekenen deze foto’s? Zie ik het goed? Is dit nog de nasleep van mijn nachtelijke rust? Is dit een droom?

Ik zet het nieuws op. CNN meldt dat er een stevige aardbeving was in Turkije en het noordwesten van Syrië met kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Aantal doden was 2000 en tientallen mensen worden vermist. Getallen zeggen me even niets. Is een kracht van 7,8 veel? Zijn 2000 doden veel? Is mijn familie in orde? O ja, vertelt mijn hoofd mij, ze zijn oké want ze hebben mij die appjes met die foto’s gestuurd! Heel even verdwijnt de steen op mijn maag die ik de afgelopen minuten voelde.

Aan het einde van de middag krijg ik eindelijk een deel van mijn familie te pakken. Ze hebben de nacht doorgebracht in hun pyjama’s in hun vrieskoude auto. Hun telefoons waren uitgevallen. De ontlading is groot.

Ik wil, nu ik ze eindelijk aan de lijn heb, met mijn woorden compenseren wat ik anders fysiek zou hebben gedaan: hen stevig omhelzen, hun hoofd kussen, hun diep in hun ogen kijken, hun wangen voelen en met mijn handen vasthouden. Dus ik huil en schreeuw door elkaar. Ze vertellen dat ze het koud hadden, net als de tienduizenden mensen die ook in hun auto’s waren gaan schuilen.

Scheuren in de weg

Deze observatie tekent hen; we zijn niet zieliger dan de anonieme anderen. Van de angst kregen ze het gevoel dat ze naar de wc moesten. Alleen dat kon even niet, want ze zaten in de auto. Uren zaten ze daar op een plek waar weinig gebouwen en veel buitenlucht is. Mocht het nodig zijn geweest naar een ander punt te gaan, had dat niet gekund: er was te weinig brandstof. Dan zouden ze hun laatste adem in de auto uitblazen. Dat zagen ze gebeuren voor hun ogen in een andere auto. Daar waren de inzittenden doodgevroren.

Terwijl ze in de auto zaten, kwam de eerste hevige naschok aan het begin van de middag. Die zorgde voor grote scheuren in de wegen. Voor het eerst daalde het besef in dat ook wegen geraakt kunnen worden. De buitenlucht garandeert het leven niet.

Dan zijn er nog de tantes van mijn moeder, twee oudere vrouwen. Ze hebben ervoor gekozen hun flat niet te verlaten tijdens de aardbeving. Ze kunnen niet makkelijk de trap af vanaf de derde verdieping en buiten wachten in deze bittere kou kan hun dood betekenen. Dus dan maar liever thuis doodgaan.

Toen de buurvrouw met haar kinderen het gebouw ontvluchtte, belde ze bij hen aan. Of ze meekwamen. Bij het horen dat ze dat niet deden, nam ze een doodsafscheid van ze. Ze bewees hen, zo zei mijn tante, de laatste eer. De hevigheid van de rillingen die minutenlang duurden, maakte het niet aannemelijk dat zij elkaar ooit nog levend zouden aantreffen.

Namen roepen

Maandag dendert door. Ondertussen verneem ik dat een ver familielid om het leven is gekomen, ik ken hem niet heel goed. Hij is onder de puinhopen gevonden. Ik verneem ook dat het geschreeuw in Aleppo door merg en been gaat.

Er zijn hele tochten van families langs ingestorte gebouwen en langs puinhopen. Ze blijven soms uren roepen om te horen of er nog levenden zijn. Alle namen roepen ze. Eén voor één. Niemand wordt vergeten. Ook naar baby’s wordt geroepen.

Mijn tante vertelt me dat ze een vrouw hoorde zeggen: “Ik weet lieve schat dat je niets kunt terugzeggen maar ik wil toch roepen zodat je weet dat we jou zijn gaan zoeken.” Het geschreeuw gebeurt ook andersom; mensen onder de puinhopen roepen ‘help ons, we zijn hier’. Alleen er zijn te weinig hulpverleners en zwaar materieel om brokken beton op te tillen.

Toegetakeld

Dinsdag breng ik door met de eerste doodsadvertenties en begrafenissen via sociale media. Mij treft de advertentie van familie Tawil uit Latakia; vader, moeder en twee kinderen. De advertentie meldt: enkel mw. Tawil zal begraven worden. Blijkbaar zijn haar man en twee kinderen nog zoek of dusdanig toegetakeld dat ze niet langer herkenbaar zijn.

Als ik ophang na telefoontjes, ervaar ik veel onwerkelijke gevoelens. Ik voel me bijvoorbeeld schuldig dat ik nog wel een warm huis heb.

Donderdagmiddag staat het dodental op zeker 17.000. Machteloosheid is nu geen abstract begrip meer. Ik kan het tekenen, uitspreken, beschrijven.