Erik ten Hag heeft het nog niet met zoveel woorden gezegd, maar na de vier ‘morspartijen’ in de eredivisie werd ook in de gewonnen klassieker weer duidelijk wat in deze hoogwaardige en brede Ajaxselectie nog ontbreekt. Diepgang. Dan doel ik niet op intellectuele diepgang. Op dat vlak is het al jaren feest.

Ajax is gezegend met een aanvoerder die tijdens vrijwel elke persconferentie achteloos een nieuw gedicht voor zijn poëziebundel schrijft, van ‘pak schaal’ tot ‘warme hart’ en van de geniale existentiële vraag ‘moet ik zeggen: ja, ik ben pussy?’ tot een onnavolgbare sprong in tijd en plaats na de vuurwerkbarrage door Feyenoordfans: “Ik heb bommen meegemaakt in Servië in 1999. Dat was moeilijk. Dit was ongelooflijk mooi.”

Maar hij wil de bal wel altijd in zijn voeten, net als Sébastien Haller, Steven Berghuis en zelfs Antony. Dát is het soort diepgang dat deze Ajaxselectie mist: een aanvaller die je met een diepe bal kunt wegsturen. Het gat in. Beweging. Een type-Brobbey dus. Of misschien nog wel liever: een type-Romée Leuchter.

Nee, ik ga niet doen alsof ik de Ajax Vrouwen minutieus volg, dat zou schijnheilig zijn, maar de hoogtepunten van de Ajax Vrouwen tegen Feyenoord zag ik wel, op de kop af een eeuw na de eerste proto-klassieker bij de mannen. Zoek de 2-0 van Leuchter eens op. Zie hoe ze op het juiste moment wegsprint uit de rug van de tegenstander. Hoe ijzig ze, zonder aanname, diagonaal raak schiet. De dieptepass à la Wim Jonk kwam van Sherida Spitse, maar kan ook van Victoria Pelova komen.

De Limburgse Leuchter heeft er al elf in liggen. Ik heb de meeste nu gezien. De Ajax Vrouwen hebben een soort Dennis Bergkamp in de gelederen: de schicht van Schinveld, haar donkerblonde paardenstaart dansend op het afdakje van haar rugnummer 7.

Erik ten Hag kent nu zijn winterwens: een type-Leuchter.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.