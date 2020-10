Erik ten Hag faalt als strateeg

Het is al eerder aangegeven dat er nog rek zit in de coach Erik ten Hag. Dus niet de trainer, maar vooral de strateeg tijdens de wedstrijd. De coach die 90 minuten lang moet anticiperen op de (on)mogelijkheden van zijn team en die van de tegenstander. Tegen Liverpool hield dat weer niet over.

Terwijl Ajax toch op interessante wijze aan het duel begon. Met een soort van ruit op het middenveld, met Daley Blind als controleur in de punt naar achteren en Mohammed Kundus als spits in de punt naar voren. Logisch waren ook de rollen aan de buitenkant voor Ryan Gravenberch en Davy Klaassen, als extra ondersteuning voor de vaak opkomende en verdedigend soms kwetsbare backs Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui.

Vooral met de rol van Kudus creëerde Ten Hag een nieuwe tactische variant, omdat de 20-jarige Ghanees heel doelgericht speelt en een prima gevoel voor de ruimte heeft. Omdat Tadic, Neres, Klaassen, Blind en Gravenberch dat laatste aspect ook goed beheersen, zou dit veel positiewisselingen in de hand werken, wat tegen een ploeg als Liverpool heel effectief kan zijn.

Dan is het niet relevant dat het elftal op papier in een 4-3-3, 4-4-2 of 5-3-2 opstelling staat, omdat in de praktijk het systeem toch voortdurend verandert. De kern ook van totaalvoetbal, de speelwijze waarmee tijdens 90 minuten 1000 systemen worden toegepast, omdat iedere voetballer continu bezig is de ruimten te bespelen. Dé specialiteit van Oranje tijdens het WK van 1974.

Dat was ook het basisidee voor Ajax-Liverpool, maar de blessure van Kudus gooide al na negen minuten roet in het eten. Met het inbrengen van Quincy Promes werd Ajax op links letterlijk vleugellam. De aanvaller is uit vorm en qua vertrouwen zoekende. Hij speelde niet één keer zijn tegenstander uit, verschool zich en ontbeerde het gevoel hoe druk op de verdediging te zetten. De enorme kans die hij bij een 0-0 stand miste, zou zijn dip extra onderstrepen.

Toen Zakaria Labyad twintig minuten voor tijd ging warmlopen, leek Promes uit zijn lijden te worden verlost. Dat was ook hard nodig om de onverdiende 0-1 achterstand bij te stellen, maar net als tijdens Tottenham Hotspur thuis, Chelsea uit en Valencia thuis was Ten Hag opnieuw ongelukkig in zijn keuzes. Daar kan nu Ajax-Liverpool aan worden toegevoegd.

Want Promes haalde gewoon het eindsignaal. Daarentegen werd de uitblinkende Neres ingeruild voor Labyad en werden ook de sterk spelende Klaassen en Blind gewisseld. Zo was Ajax in één keer de actie (Neres), de diepgang (Klaassen) en de pass (Blind) kwijt. In plaats van zijn elftal een impuls te geven, creëerde Ten Hag met zijn keuzes vooral chaos.

Met de trainer Ten Hag is weinig mis, maar de coach Ten Hag blijft dure fouten maken.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport.

Reageren? j.degroot@parool.nl