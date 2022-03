Ik vergeet steeds het met u te hebben over Volt. De affaire-Gündogan, bedoel ik natuurlijk.

Die mevrouw wordt afgeschilderd als een sloerie. Mannen begroet zij met een kruisgreep, dames worden in de kadetten geknepen en aan het eind van de avond, als mevrouw met opgetrokken rokken haar mond heeft geklemd om de open kraan van de whiskyton, moet zij uit de partijvergadering worden gesleept terwijl zij de dienstdoende bode van de Tweede Kamer, man of vrouw maakt niet uit, schreeuwend smeekt om haar eens goed van voren en van achteren te bezitten.

Daar tegenover staat Brave Dassen. Brave die alles bekijkt met hoog opgetrokken wenkbrauwen. Hij kijkt het aan. En draait zich om.

Mevrouw Gündogan had voor een ‘onveilige omgeving’ gezorgd.

Ik weet natuurlijk niet echt wat er is gebeurd en hoe bedreigend een en ander werd ervaren, maar als ik de roddels lees, kruipt mijn sympathie voortdurend naar mevrouw. Dat komt misschien doordat ik een jarenzeventiggrijsaard ben.

Je weet – althans, ik weet het zeker – dat menig politicus meent zich uitspattingen te kunnen veroorloven. Als je de hele dag aan het goochelen bent met macht en de spanning neemt toe (hier een woordspeling met ‘volt’) dan wil je je wel eens ‘ontladen’ (sorry).

Er zijn legio verhalen over oud-ministers die met hun secretaresses de erotiserende invloed van macht de vrije loop lieten. Het was een spel onder volwassenen. Ikzelf was eens per ongeluk verliefd geraakt op zo’n dame en die bleek er een secret affair op na te houden met een hoge functionaris waardoor ze constant moest huilen, maar toch niet voor mij koos.

Ergens zijn een tik op de billen en een zoen in de nek ‘bedreigend’ geworden. Zou je er wat van zeggen, dan zou je je baan kunnen verliezen. Het hoort niet, inderdaad, maar kon je daadwerkelijk je baan verliezen?

Op de een of andere manier vind ik de slome en domme manier waarop Brave Dassen en zijn studentjes dit probleem hanteren typisch Volt. Ze weten wel hoe ze de wereld willen, maar niet hoe de wereld is. Hoe ze die wereld willen, maken ze ook maar moeizaam duidelijk. ‘Meer Europa,’ of zoiets, wat geloof ik de meeste andere partijen ook willen. Men stemde op Volt omdat ze de Brave Dassen zo’n keurige gozer vonden met een boterzacht geluid tegenover sommige anderen.

Volt: boterzacht & botergeil.

Vooralsnog sta ik achter mevrouw Gündogan. Keurig op afstand.

