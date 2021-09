Er zit toch een grens aan de vrijheid van meningsuiting

Ik dacht dat ik een ware fundamentalist was op het gebied van vrijheid van meningsuiting; die kon voor mij niet absoluut genoeg. De grens moest liggen bij oproepen tot geweld. De meest abjecte, smakeloze en vulgaire meningen moesten kunnen, want men moest als volwassene dat nare gevoel maar naast zich neer kunnen leggen, vond ik. Tot voor kort.

Onlangs werd na onderzoek van de Nederlandse undercoverjournalist Sven van der Meulen een Vlaamse acteur van 51 opgepakt voor vermeend kindermisbruik. De acteur is bekend van vele kinderseries.

Naar aanleiding hiervan heeft dichteres Delphine Lecompte een opvallende mening geuit in het Vlaamse blad Humo. Ze schreef: ‘Het lijkt me wijzer om de pedofiel te leren kennen en aanvaarden. Pedofielen zijn een gemarginaliseerde kwetsbare groep die al jaren als ziekelijk uitschot wordt behandeld door de fatsoenlijke moralistische goegemeente.’ Op sociale media reageerden heel wat mensen verontwaardigd. Ik betrapte mezelf erop dat ik het totaal eens was met de reacties: waarom moeten wij in hemelsnaam lezen hoe pedofilie vergoelijkt wordt?

Lecompte: ‘Jeugdigheid is prachtig, een jonge huid is oogverblindend mooi. De argeloze onbezoedelde vranke oogopslag van een 8-jarige misdienaar, een 6-jarige zadelmakerzoon of een 5-jarig Roemeens bloemenverkoopstertje is verrukkelijk, het summum van schoonheid en hemelse pracht. En het is niet degoutant of schandalig om in uw woonkamer en in uw uiterst private geest te fantaseren over expliciete ontmoetingen.’

Ik werd bijna misselijk. En mijn verontwaardiging werd nog groter toen ik vaststelde dat deze vrouw een cultureel uithangbord is van Brugge en de musea van die stad.

In Nederland hebben we onder anderen Marthijn Uittenbogaard, die op zijn website de meest abjecte standpunten mag verkondigen, en de vorig jaar heropgerichte ‘pedopartij’ de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) De partij streeft volgens het partijprogramma naar een samenleving waarin seks met kinderen en het bezitten van kinderpornografie legaal wordt. Ook is de partij voor legalisering van necrofilie.

Ik verbaas me hierover. Burgers worden wel ‘beschermd’ voor nepnieuws en misleidende informatie, bijvoorbeeld over het coronavirus, want bij elk filmpje van complotdenkers krijg je een waarschuwing op je scherm en de video’s van rapper Lange Frans werden verwijderd door YouTube. Maar op de website van NPO 3 verscheen eerder dit jaar, vlak voor de verkiezingen, wel een lieflijk, schaamteloos interview over de PNVD met enkele pedofielen. En dat van belastinggelden.

Ik ben om; de vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Dit soort meningen, waar ouders terecht braakneigingen en nachtmerries van krijgen, horen niet vrijelijk verspreid te worden.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl