Er zit niets anders op: schaf het sinterklaasfeest af

Als je het ze vraagt, dan zeggen de meeste mensen die per se een Sinterklaasfeest willen vieren met gitzwart geschminkte pieten, dat ze geen racist zijn. En dat zou, in theorie, natuurlijk kunnen.

Ik persoonlijk bijvoorbeeld, heb het grootste deel van mijn leven ook geen enkel probleem gehad met de zwarte knechten. Sterker nog: jarenlang was ik er zelf één, tijdens de intocht op de boot in mijn geboorteplaats Goes. En hoewel ik puistjes kreeg van de zwarte rotzooi die zo dik mogelijk op mijn gezicht werd aangebracht, had ik er lol in om lekker gek en zo dommig mogelijk mijn pietenrol te vervullen.

Maar met de tijd kwam ook het inzicht. Zwarte Piet is een racistische karikatuur. En mensen met een niet-witte huid belachelijk maken als onderdeel van een feest ís geen feest.

Dat veel Nederlanders deze – voor hen – nieuwe kijk op iets dat wij traditie noemen niet van de ene op de andere dag hebben omarmd vind ik niet zo gek. Wanneer je ergens mee opgroeit en niet beter weet, dan kost het soms wat tijd en bandbreedte om te zien dat dingen niet goed waren en dat ze daarom moeten veranderen. En de ene persoon is daar wat beter of sneller of gewoon ontvankelijker voor dan de andere. Soit.

Maar er is inmiddels 35 jaar verstreken sinds Gerda Havertong in Sesamstraat uitlegde waarom Zwarte Piet problematisch en verdrietig makend is voor gekleurde mensen. En het is dit jaar alweer 11 jaar geleden dat de actie Zwarte Piet Is Racisme werd gelanceerd. Inmiddels zijn de argumenten duidelijk. En staat voor ieder weldenkend mens buiten kijf dat we jarenlang rond vijf december racisme in de kaart hebben gespeeld, vaak zelfs zonder dat zelf in de gaten gehad te hebben. En dat we daar dus onmiddellijk mee moeten stoppen.

En toch. Tóch kwamen de blokkeerfriezen. En toch. Tóch was er de gewelddadige blokkade in Staphorst. En daaromheen een onstopbare hoeveelheid aan incidenten van geweld, intimidatie en racistische uitlatingen overal. Om een verandering van zwarte pieten naar roetveegpieten.

Als dit allemaal geen racisten zijn, wat is het dan?

Simpel, dan is het sadisme. En dan bedoel ik daarmee niet alleen de hooligans die auto’s van KOZP of Amnesty International in elkaar beuken. Nee, dan heb ik het evengoed over de treiterouders die lekker naar dorp X gaan ‘omdat de pieten dáár gelukkig nog wél traditioneel zwart zijn’.

Wat als een kinderfeest, hoe leuk en gezellig het voor velen van ons ooit ook was, inmiddels niet alleen in zijn geschiedenis kleeft aan een racistische karikatuur, nu ook nog is gekaapt door groepen sadisten?

Dan moeten we na jarenlange pogingen om het voor iedereen leuk te maken, nu helaas concluderen dat dat is mislukt.

En dan moet je het sinterklaasfeest afschaffen.

