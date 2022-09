Er zit een luchtje aan onze kinderen: pubers aan de e-sigaret

Geregeld ruik ik het, als ik het bruggetje passeer waar gastjes uit de buurt samenklitten. Het zijn pubers zoals pubers altijd zijn. Een mengeling van angst en bravoure in de ogen, hun houdingloosheid compenserend met een grote bek en ingewikkelde handshakes. Zoet ruikt het op dit hangplekje. Zoet omdat ik adolescenten zo onstuitbaar lief vind (onhandige mensen zijn de liefste mensen). Maar er is ook een ander zoet. Een luchtje dat walmt tussen de kinderbekkies. Snoepachtig, framboos vermengd met suikerspin. Onschuldiger kan niet, zou je denken.

Niets is minder waar. Dit is de lucht die hangt op voetbalveldjes, schoolpleinen, voor de bioscoop. Een lucht die wordt rondgeblazen door honderdduizenden kinderen tegelijk.

Noem mij naïef, maar toen mijn zoon naar de middelbare ging, was ik vooral bezorgd over eventueel drankgebruik. Daar hadden we het als het ouders onderling over als er een klassenfeestje was. Net als dat we praatten over drugs; de school droeg bij met een goeiige voorlichtingsavond van de Jellinek.

Het eerste gevaar schuilde echter in een andere hoek. Roken was thuis al sinds de kleutertijd onderwerp van gesprek (waarbij ik doorgaans onsubtiel brulde: “Zou ik niet doen! Ga je dood aan!”). Maar in de brugklas kwam opeens de vraag: hoe zat het dan met vapen? Dat was toch veel gezonder dan sigarettenrook? Wist ik trouwens dat bijna iedereen het deed?

Dat wist ik niet. Ik meende eigenlijk dat vapen was bedoeld voor mensen die met roken wilden stoppen en zo gezellig konden afbouwen? Maar nee. De e-sigaret is helemaal geen afbouwrokertje. Het is een opbouwsigaret.

Dat zegt de sigarettenindustrie er uiteraard niet bij. Die hierperdepiephoeraat dat ze een geweldig gezonde rookvariant heeft ontwikkeld omdat ze zo begaan is met de mensch. Apekool. De e-sigaret is het instapmodelletje om tienertjes zo vroeg mogelijk nicotineverslaafd te maken. Niet voor niets worden kinderen door de tabaksindustrie replacement ­smokers genoemd: zij moeten de rokers vervangen die inmiddels het loodje hebben gelegd.

In 2018 riep de overheid dat het de ambitie had om tot een rookvrije generatie te komen. In 2040 zou het aantal jonge rokers moeten zijn verlaagd tot nul. Het is vier jaar later en wat blijkt? Onder jongeren tussen de 16 en 20 is het aantal rokers niet gedaald. Het is gestegen.

Niet zo gek, want van veel prachtvoornemens is geen zak terechtgekomen. De geplande accijnsverhoging ging niet door en het verbod op smaakjes bij e-sigaretten is onlangs uitgesteld.

En de jeugd, zij paft door. Beginnend met de zo zoet en onschuldig ruikende geur van framboos en suikerspin, om zo letterlijk klaargestoomd te worden voor het zwaardere werk.

Er zit een luchtje aan onze kinderen omdat er een luchtje zit aan de overheid. De overheid die zich in de luren laat leggen door de tabakslobby en de drang om centen te innen. De overheid die mooie beloftes doet, maar die koters nu letterlijk en figuurlijk in de kou laat staan, een pretsigaret in het handje. Het lijkt zo zoet te ruiken, maar dat is onzin. Dit stinkt.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.