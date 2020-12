‘Er zijn meer oplossingen te bedenken voor stagetekorten mbo’

Stagiairs aan het werk in de hotelkeuken. Door de coronacrisis lopen mbo-studenten van horeca- en toerismeopleidingen het risico op studievertraging nu er amper stageplekken beschikbaar zijn. Beeld ANP

De uitbraak van het coronavirus heeft in het mbo geleid tot een enorme groei van het tekort aan stageplaatsen. Landelijk gaat het nu om ongeveer 21.000 plekken; waarvan ruim 4000 in Amsterdam. Een groot probleem, omdat het opdoen van praktijkervaring binnen veel opleidingen cruciaal is voor het behalen van een diploma.

De oorzaken van het tekort verschillen per sector en lopen uiteen van een gebrek aan medewerkers die de nodige begeleiding kunnen bieden tot het door de coronacrisis totaal stilvallen van een bedrijfstak.

Tijden van crisis vragen om creativiteit, flexibiliteit en innovatie. Deze aspecten komen terug in de verschillende initiatieven die reeds zijn bedacht om mensen aan een stageplek te helpen. Zo zet ROC Amsterdam leegstaande hotels in om stageplekken te creëren, waarbij alle afdelingen fictief operationeel zijn en medestudenten, ouders en docenten de rol van gast op zich nemen. Deze oplossing biedt 250 extra stageplekken. Een mooi begin, maar bij lange na niet voldoende.

Er zijn veel meer mogelijkheden denkbaar om stageplekken te genereren. Denk bijvoorbeeld aan het actief betrekken van mensen die hun baan zijn verloren door de coronacrisis of aan gepensioneerden. Deze personen kunnen hun waardevolle werkervaring en kennis inzetten om stagiair(e)s te ondersteunen. Het werkgeversservicepunt en UWV kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ook kunnen stagiair(e)s ervaring opdoen door het nabootsen van werksituaties; zo werkt de hogeschool in Maastricht samen met studenten van de theateropleiding. Maar ook digitale innovatie kan een uitkomst bieden: virtual reality of kunstmatige intelligentie zouden gebruikt kunnen worden zonder direct de druk op de sector te verhogen.

De genoemde ideeën vereisen wel een bepaalde flexibiliteit in de beoordeling en goedkeuring van stages: binnen deze nieuwe oplossingen blijven de leerdoelen hetzelfde, maar doet de student zijn of haar kennis en vaardigheden op binnen een andere context of op een ietwat ongebruikelijke wijze. Door buiten de gebaande paden te denken, komen we daadwerkelijk sterker uit de crisis en behoren stagetekorten binnenkort tot het verleden.

Hasna Elbaamrani en Iris Workum, werkzaam bij ­Stichting Argan te Amsterdam