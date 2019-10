Er zijn maar 3 woorden die je mag gebruiken voor mens

‘Wij kwamen in galop op onze paarden Amsterdam binnenrijden en werden verwelkomd door de oproep tot gebed. En we dachten: het is wel een verschil met dertig jaar geleden.”

“De vooruitgang hou je niet tegen, zeg ik altijd.”

“Weet je dat mijn vader nog een auto had en geen geloof?”

“Ja. Je moet het hem persoonlijk niet kwalijk nemen, vind ik, maar ik vind wel dat er een onderzoek moet komen naar die tijd en dat de huidige regering zijn excuses moet maken.”

“Dat zeg je goed. Hoe bevalt trouwens jouw werk bij de Verenigde Naties?”

“Uitstekend. Ik heb net een rapport geschreven over België. Er zijn daar nog steeds plekken waar ze bier verkopen.”

“Alcoholvrij bier toch?”

“Ja, maar het is wel bier! En als ze dat drinken, verheerlijken ze oude tijd. Toen er nog vrijheid was en geen censuur.”

“Ach, dat zijn wat ouderen.”

“Ja, nee, wacht even. Die ouderen infecteren de jongeren daarmee. En die willen dan ook een biertje. En nog één, en dan een echt biertje, en voor je het weet zijn ze lid van een democratische beweging.”

“Ben je daar echt bang voor?”

“Ik heb in België dingen gezien… Ze noemen zich bijvoorbeeld ook Belgen.”

“Wij noemen ze toch ook ­Belgen?”

“Ja, maar zij erkennen ons niet! Zij voelen zich nog Europeaan!”

“Laat ze. Dat is toch achterhaald. Wij waren toch ook eens een natiestaat, en toen werden wij daarna toch ook onderdeel van Europa? Mijn ouders hebben het ook nog wel eens over Europa. Mijn vader drukt nog alle prijzen uit in euro’s.”

“Ach ja. Wat ben je aan het doen?”

“Ik ga een boek kopen.”

“Welk boek?”

“O, gewoon, de Nieuwe Woordenlijst. Met de woorden die je wel en niet mag gebruiken. Wist jij dat je niet eens zo lang geleden spraken over ‘tot slaaf gemaakte’?”

“O, dat zeg ik nog steeds. Mag dat niet meer? Wat is het dan nu?”

“Mooimens. Er zijn maar drie woorden die je eigenlijk mag gebruiken voor mens. Mens, Mooimens en Slechtmens.”

“O ja, dat. Ja, weet ik.”

“Er zijn ook discutabele dingen. Je mag geen meisje meer zeggen, maar jongbruid. Ik weet het niet…”

“Hm. En vrouw, mag dat wel?”

“Dubieus. Elke vrouw is Mijnvrouw, ook al is ze niet getrouwd. Dan is het toch Mijnvrouw.”

“Erdogan heeft dat destijds slim gedaan.”

