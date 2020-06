Beste Indische Nederlanders. Beste mensen met een achtergrond als Mark Rutte, Rob Jetten, Geert Wilders, enzovoort enzovoort. Volgens mij, maar ik kan mij vergissen, hebben jullie ook een kleurtje. Bij Mark zie ik het niet zo, bij Geert alweer meer, bij Rob ook en ikzelf ben ook tamelijk beige tot bruin.

Zijn wij wit? Zijn wij zwart? Zijn wij zwart-wit? Wat is de kleur van ons hart? Tot welke minderheidsgroep behoren wij? Doet ons leven ertoe? Ben ik wel zwart genoeg?

Ik lees weleens dat Indische Nederlanders worden gediscrimineerd en dat zij als ‘zwart’ worden gezien.

Er zijn lezers van deze column die mij wit vinden. Te wit! Die vinden ook dat ik ­misbruik maak van mijn witte privileges.

Sommigen vinden mij ‘racist.’ En dus ook ‘fascist.’

Sommige Indische Nederlanders vinden dat ik mij identificeer met de vijand (‘de witten’) en dat ik ‘dus’ lijd aan een Stockholmsyndroom.

Anderen wijzen mij op het koloniale ver­leden van mijn vader (assistent-resident in Indië) en menen dat ik ‘dus’ ook koloniaal denk.

Maar ik vraag u nu, Indische Nederlanders, waar staat u in het racismedebat? Hoort u ook tot de ‘gemengdbloedigen?’ Heeft u ook een Hollandse voorouder en een voorouder uit de Oost?

O ja, ik heb het al vaak gemeld, maar ik ben ook Joods, Chinees en zelfs Inuit en Noord-Amerikaans van afkomst (dna-test gekregen en gedaan).

Kunt u mij zeggen wat ik moet doen bij diversiteitsvraagstukken? Ik weet het niet, want ik doe altijd wel een minderheid in mezelf tekort. Ik liep net door de Chinese buurt langs mijn oude kamer op de Oude Waal. Worden de Chinezen hier gediscrimineerd? Ik heb niet het idee, maar ik weet het niet. Ik lees er niets over in de krant. Kan best.

Krijg ik straf als ik beweer dat ik mijn identiteit niet laat bepalen door kleur, maar door mijn keuzes? Ik weet overigens nog steeds niet precies wat ‘identiteit’ is, behalve dan dat ik ‘man’ invul als me naar mijn identiteit wordt gevraagd. Vast erg dom van mij. Wat vult u in, Indische Nederlander?

Bent u ook slachtoffer? Ik niet. Ik hoef ook geen ­subsidie. Denk ik koloniaal? Weet ik niet, ik denk niet zoals mijn vader. Een familielid noemt mij ‘een conservatieve oude lul.’ Dat klopt. Ik wil terug naar 1963. Niet naar 1863!

