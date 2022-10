Ik kreeg zijn voordeur met moeite open door al het vuilnis in de gang. “Jeetje,” mompelde ik, terwijl tientallen lijkvliegen om me heen zoemden. Niet weer die rotvliegen, dacht ik. Binnen leek het alsof er een granaat was ontploft. Had hier echt een mens geleefd?

Ik moest vaststellen waar de bewoner was komen te overlijden. Dat was voor de opdrachtgever, een grote particuliere verhuurder, nog onbekend. Ik trok als eerste zijn slaapkamerdeur open. In de kamer lagen twee grote, met poep bedekte matrassen, die het grootste deel van de vloer in beslag namen. De rest van de ruimte was opgevuld met huishoudelijk afval en lege drankflessen.

Hierna verplaatste ik me naar de bad­kamer. Ook daar stond het vol met afval. De tegels en de toiletpot zaten onder de stront. Op de wasbak stond een pak waspoeder, het leek alsof hij had geprobeerd zijn bevuilde beddengoed in de badkuip te wassen.

Zijn keuken zag er geen haar beter uit. In de hoek stonden twee kattenbakken vol met uitwerpselen, eromheen een kleine laag kattenbakkorrels. Op de keukenmuur had hij een afbeelding van Maria geplakt. Ze keek uit op een leeg stuk vinylvloer, besmeurd met uitwerpselen waar de bewoner overheen had gelopen.

Eigenlijk wist ik bij binnenkomst al dat in deze ruimtes geen overlijden had plaatsgevonden, want alle lijkvliegen vlogen rond in de woonkamer. Het afgaan van de rest van de woning was enkel uitstelgedrag. Ik wilde deze dag alleen maar in bed liggen en was oververmoeid van alle schoonmaken die ik de afgelopen weken had gedaan na lijkvindingen.

Ik ben ook maar een mens. Er zijn dagen dat ik geen zin heb om bloed en lijkvocht op te ruimen. Vooral als ik dagenlang niets anders heb gedaan.

Terwijl ik naar de plek van overlijden staarde, zag ik al voor me wat voor hels karwei dit zou worden.

“Ik heb genoeg gezien, we gaan het voor u regelen,” zei ik op een neutrale toon. We zouden de volgende dag starten. Een paar uur na mijn vertrek uit de woning werd ik gebeld: onze diensten waren niet meer nodig. De verhuurder zou zijn eigen mannetjes inschakelen.

Ik was wederom bereid geweest mezelf tot het uiterste te drijven om deze klus te klaren, alsof het mijn eigen overleden familielid betrof. Waarom? vroeg ik me later af. Ik werd net zo makkelijk vervangen als ik werd aangenomen.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.