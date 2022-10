Er zal met zo’n atoombom maar een ongeluk gebeuren – dat zou niet de eerste keer zijn

Ongelukken en geluk bepalen je lot. In een oorlog zeker. Recentelijk ontdekte ik dat vlak na de bevrijding mijn moeder en haar vriendin Bet – beiden met een klein kind – samen het Japanse kamp uitliepen. Opeens hoorden ze mitrailleurschoten en kogels inslaan. Gurkha’s van het Britse leger die de krijgsgevangenen moesten beschermen, wenkten mijn moeder bij hen te schuilen, maar die vond het beter met mijn zus onder een auto te kruipen. Bet en haar zoon gingen naar de Gurkha’s. Ze werden door de rondvliegende kogels gedood, evenals de Gurkha’s.

Iemand zei op de radio over de wens van Poetin om de atoombom te gebruiken: “Er zal met zo’n bom maar een ongeluk gebeuren.”

Zo’n ongeluk is al eens gebeurd.

Ik lees op internet: “In 1966 botste boven het Zuid-Spaanse Palomares een Amerikaanse B52-bommenwerper met een tankvliegtuig tijdens een routineuze brandstofbevoorrading. Vier kernbommen vielen in de buurt van het dorp Palomares en over een groot gebied raakte plutonium verspreid.”

Ik herinner me dat nog. Het was destijds een van de motieven om pacifist te worden. In mijn omgeving is iedereen dit nieuws vergeten, maar de plutonium zit daar nog in de grond. Dat er nog niets is gebeurd, is relatief gelukkig.

De mogelijkheid van een ongeluk nemen we vrijwel nooit in onze plannen mee, terwijl die toch de loop van de geschiedenis bepalen. Een jaar geleden had men in Oekraïne nog geen idee dat Rusland zou binnenvallen. En Rusland wist ook niet dat ze die strijd zouden verliezen. Een ongeluk maakt altijd een ideaal kapot. Het is de essentie van drama.

President Biden van de Verenigde Staten zei gisteren dat de kans op een nucleair armageddon nu het grootst is sinds de Cubacrisis in 1962. Dat stelt niet gerust. Ik ken die tijd, al was ik 13, 14 en begreep ik nog niet zo veel van de wereldpolitiek. Ik zag hoe ‘oorlogsduister’ de gevoelens van mijn ouders beheerste. Ze waren bang voor ’een ongeluk’.

Ik raadde gisteren op het schoolpleintje nog wat jeugd (ouders van veertig, bedoel ik) enkele films aan over de Cubacrisis: Thirteen Days uit 2000. Fidel Castro was zeer te spreken over deze Amerikaanse film. The Coldest Game (met de Nederlandse Lotte Verbeek) is nu op Netflix, en natuurlijk Topaz van Hitchcock – een ongelukje van de grote regisseur.

Van veel lezers heb ik aangeraden gekregen om alvast jodiumtabletten te kopen. Waarvoor dank. Maar ik wil mijn angst niet erkennen.

