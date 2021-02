Er wordt weer op elkaar geschoten in de Stopera

Na het trauma met de volkstuinen, de dreigende sluiting van de bibliotheken en de gebrekkige inspraak omtrent de nieuwe Meervaart, staat het gemeentebestuur, of beter gezegd GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck, opnieuw tegenover boze inwoners. Deze keer komt het verzet vanaf IJburg, omdat het schiereiland in een voorstudie van een voorstudie als locatie is genoemd waar windmolens technisch mogelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat de windmolens daar ook echt komen, maar de kwalificatie als ‘zoekgebied’ is voldoende om de inwoners van de stad tot wanhoop te drijven, ook al omdat ze zich tot dusverre nauwelijks gehoord voelen. Laat dat maar aan Amsterdam over, die de zorgen van inwoners in officiële documenten wegzet als ‘een duidelijk nimby-effect’; wel windmolens, maar niet in mijn achtertuin.

De ophef maakt windmolens een politiek onderwerp van formaat, waarover de gemeenteraad deze week dan ook een avond lang debatteerde. De fracties adresseerden niet alleen de volkswoede, maar gebruikten het onderwerp ook om de electorale concurrenten een hak te zetten, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Zo opende Kevin Kreuger van JA21 vol de aanval op de VVD, normaal gesproken zijn rechtse bondgenoot. Hij betichtte de grootste oppositiepartij van ‘keiharde leugens’, waarbij hij verwees naar eerdere uitspraken van de liberalen dat windmolens dicht bij huizen geen optie zijn als het draagvlak ontbreekt. In Amsterdam heeft de VVD niets te maken met de plannen om windmolens te plaatsen, maar ze heeft nog een andere pet op: de partij vormt het provinciaal bestuur met, jawel, GroenLinks. Langs die weg maken de liberalen, aldus Kreuger, plaatsing van windmolens in Noord-Holland mogelijk op niet al te grote afstand van huizen, ook in Amsterdam. Kreuger tegen Hala Naoum Néhmé (VVD): “Ik geef u op uw flikker en u gaat gewoon door met leugens vertellen.”

Is het toeval dat Kreuger nogal onparlementair de VVD aanpakt? Nee. Beide partijen hadden natuurlijk samen GroenLinks kunnen aanvallen, zoals wel vaker, maar dat is voor JA21 te weinig onderscheidend. De nieuwe partij, die is ontstaan uit de boezem van Forum voor Democratie, wil rechtse kiezers weghalen bij de VVD. Kreuger kent de zwakke plek van de concurrent: de VVD is een bestuurderspartij en kan geen afstand nemen van besluiten van het kabinet, de provincie of het vorige college, waar de partij deel van uitmaakte. Bovendien wil de VVD na de verkiezingen weer aanschuiven in een volgend college en dus moet de partij bestuurlijk geloofwaardig blijven. JA21 draagt die last niet en weet dat deelname aan een volgend college in een progressieve stad onwaarschijnlijk is. Kreuger en Annabel Nanninga, die binnenkort terugkeert van haar zwangerschapsverlof, spelen derhalve een vrije rol.

De VVD zocht op haar beurt D66 op. Naoum Néhmé probeerde haar liberale concurrent in de schijnwerpers te zetten als medeplichtige aan de windmolenplannen en riep de collegepartij op plaatsing tegen te houden. Partij voor de Dieren presenteerde zich als het duurzamere alternatief voor GroenLinks. Windmolens bij IJburg zijn volgens woordvoerder Anke Bakker geen optie, omdat die in een natuurgebied landen, te dicht bij woningen. En zo groeiden de windmolens uit tot een totempaal van politieke profilering.

Al dit politieke tumult leidde de aandacht af van de reparatiewerkzaamheden die de coalitiepartijen, laat op de avond, nodig achtten aan de plannen van hun eigen wethouder. PvdA, SP, GroenLinks en D66 spoorden haar aan tot meer participatie van omwonenden, meer onderzoek naar gezondheidsrisico’s en strengere eisen aan geluidsniveaus. Kennelijk vinden ze zelf ook dat Van Doorninck de zorgen van Amsterdammers serieuzer moet nemen.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl