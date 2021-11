“Sinds wanneer zit je in zo’n rolstoel?” vraag ik.

“Na dat ongeluk,” zegt ze.

“En hoe lang was dat geleden?”

“Zeventien jaar.”

Een lieve man met een zware hoornen bril in een lange grijze jas, staat achter haar, z’n oude knuisten stevig om de handvatten, en zegt: ”Ze hoeft niet altijd in deze rolstoel, hoor.”

“Nee, ik kan ook best lopen met mijn kunstbeen, hahaha!”

“Maar nu was je moe hè?” zegt de man.

“Ja, een beetje.”

Ik vraag of ik ze mag uitnodigen voor een kop koffie.

“Ja leuk,” zegt ze. Ik heb onmiddellijk spijt. Maar ik moet af en toe iets doen om een splinter van mijn stoel in de hemel te verdienen.

Ze is een oud-leerling. Vijfenveertig jaar geleden zat ze in mijn klas.

In het café moet ik het gesprek gaande houden, want zowel zij als de man kijken me verwachtingsvol aan.

“En wat heb je na school nog gedaan?”

“Ik ben het leger ingegaan. Maar dat was niks voor mij.”

Stilte.

“En waarom was het leger niks voor jou.”

“Het was niks voor me.”

Stilte.

“Ach zo… En wat heb je daarna gedaan?”

“Allerlei baantjes.”

Het is niet dat ze m’n vragen vervelend vindt – ze beantwoordt ze glimlachend – maar er is tussen hen en mij een afstand die niet wordt goedgemaakt door ons korte gezamenlijk verleden.

“Zie je nog wel eens mensen van school?”

“Nee, nooit,” zegt ze.

De koffie wordt gebracht en ze gaat verzitten. Dan zegt ze: ”En toen kwam dat ongeluk en gingen mijn man en kind dood.” Er volgt een verhaal waarbij elk woord een rouwkaart is.

“En hoe lang revalideer je nu al?” vraag ik omdat er maar geen punt kwam.

“Eigenlijk al zeventien jaar.”

De man naast haar knikt.

“Maar ik heb geluk gehad, want ik ontmoette hem en hij is een gepensioneerd fysiotherapeut en hij helpt me elke dag.”

Ze lachen beiden naar me.

Geluk gehad – ik herhaal het net niet.

“En we boeken vooruitgang,” zegt de man, “ze is vijftien kilo afgevallen en kan al stukjes zelfstandig lopen.”

“Met krukken.”

“Maar het gaat steeds beter.”

“Dat is goed nieuws,” zeg ik.

“Ik lees je wel eens in de krant. Je hebt kleinkinderen hè. Heb je daar foto’s van?” vraagt ze met oprechte nieuwsgierigheid.

Ik geef haar mijn telefoon.

“Wat enig,” zegt ze.

Ze ziet lachende kinderen, lachende ouders en grootouders.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.