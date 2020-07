Er vlogen schalen eten door de zaal

Het regent, en we schuilen onder de overdekte galerij van delicatessenwinkel Koffieblom. Op de gevel een plakkaat met de tekst: ‘Nederlands Beste Notenspecialist. Competitie 2013.’

Schuin tegenover Koffieblom: Stadshotel De Graafschap. Lang, lang geleden stond ik voor dat hotel te ­joelen. Kwam door Boudewijn. Het hotel heette gewoon nog Hotel De Graafschap en het was hét gebouw aan het Simonsplein, het stadshart van D. Het had grandeur.

We vierden de zoveelste verjaardag van mijn vader in het restaurant van het hotel, in de kelder. Ik herinner me een grote tafel met daarop een draaiend plateau waarop bakken met Chinees eten stonden. Een noviteit in de Achterhoek. Diverse kelners, mooie vloerbedekking, schitterend bestek.

Behalve dat mijn broertje en ik uit balorigheid het ­plateau veel te hard lieten ronddraaien – met uit de bocht vliegende schalen nasi – gebeurde er die dag helaas niets speciaals. Terwijl, als je de verhalen mocht geloven, er van alles gebeurde in dat hotel.

Gedoe met muzikanten en vrouwen. Koenders die Ruijgrok naar de strot vloog. Kwam ook door Boudewijn, Boudewijn de Geer. Die op 20 juni 1981 in anderhalf uur van een schlemiel in een held transformeerde.

Boudewijn de Geer was een spits van De Graafschap. Een mooiweervoetballer, vonden we. Te vaak een on­berispelijk wit broekje na afloop van de strijd. Hij stond vaak reserve. Een waardeloze spits, vonden we ook.

Op die dag in 1981 konden we promoveren. Als we het laatste nacompetitieduel zouden winnen van FC Den Bosch. Op de volgepakte tribunes van de Vijverberg gonsde het van de opwinding. Tot de opstelling werd omgeroepen en we de naam Boudewijn de Geer hoorden. Een hels fluitconcert klonk op van de tribunes, want De Geer speelde in plaats van de geliefde Koenders. Ik floot mee.

U raadt het al: Boudewijn de Geer scoorde twee keer, we wonnen met 2-0, en de promotie was een feit. Er was geen betere spits dan Boudewijn de Geer, vonden we. Altijd al gezegd.

Later die avond stonden we voor Hotel De Graafschap, waar de selectie de promotie vierde. We scandeerden Boudewijn de Geers naam, probeerden naar binnen te glippen, maar de deuren zaten potdicht. Wel bereikten ons berichten dat er verschrikkelijk werd gedronken, dat er schalen eten door de zaal vlogen, en dat een beschonken Koenders op de vuist was gegaan met trainer Ruijgrok. Bij de trainer zou het rechteroor er half bijhangen. En Boudewijn de Geer zou zich, al dan niet alleen, op een hotelkamer hebben teruggetrokken.

Hotel De Graafschap was de place to be.

Het regent nog steeds. Stadshotel De Graafschap staat er afgeschminkt bij. Oude glorie.

We kopen gerookte amandelen bij Koffieblom.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.