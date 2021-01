Nog meer molshopen.

Een jongen fietst over de brug. Een schooltas achterop.

Geen ijs meer op het water.

Het is de ochtend na de aankondiging dat de lockdown zal worden verlengd.

Het verkeer raast over de A10.

Een man en een vrouw – zij met heel grote handschoenen – die over de dijk lopen, groeten vriendelijk. “Je zou nu maar een huisje in Frankrijk hebben,” hoor ik de vrouw tegen de man zeggen.

Her en der hangt nog kerstversiering voor de ramen.

Een reiger staart voor zich uit.

Bep snuffelt op de bekende plekken.

In de verte staat een vrachtwagen van Koopman bij het stoplicht.

Aan de ander kant van het water loopt Binkie te kwispelen. Hij is weer smetteloos wit.

Iemand slaat met iets heel hard op iets anders.

Bep graaft een gat.

Er komt een tram voorbij.

Nog een reiger.

Mensen ontbijten. Ik herken het pak dat op tafel staat: Schuddebuikjes.

Er worden lege flessen in de ondergrondse container gegooid. Het zijn er nogal wat.

Bij de Italiaan is men in de keuken bezig.

Mensen lopen naar hun auto’s.

Er staan al tv’s aan. Dolfijnen, en het weerbericht.

Ik ruik koffie.

Bij de afvalcontainers is het een zootje. Uit de papierbak, gisteren nog halfleeg, steken stukken karton. ­Vanaf een afstand lijkt het net alsof iemand met zijn hoofd naar beneden in de afvalbak is gestopt.

Een vrouw met een mondkapje (de vlag van de Verenigde Staten) fietst voorbij.

Een grote vrachtwagen van Deen is op weg naar het winkelcentrum.

Bij de Indonesiër zijn kratten groenten afgeleverd. De oude baas groet en sjouwt de bloemkolen naar binnen.

De kerstbomen zijn allemaal opgehaald.

Een oplegger met daarop een graafmachine kruist een oplegger met daarop grote kozijnen.

In het verzorgingstehuis hier tegenover is het alweer een en al bedrijvigheid.

Een krant steekt uit een brievenbus.

Twee mannen staan naar elkaar te schreeuwen.

Een kat achter het glas blaast naar Bep.

Een man in reflecterende werkkleding wrijft in zijn handen terwijl hij naar zijn kleine vrachtwagen loopt. Hij schopt een stuk hout in de goot.

Iemand heeft een pakje papieren zakdoekjes op de stoep laten vallen.

Ik stamp dennennaalden onder mijn schoenen vandaan.

Maandagochtend.

Ajax staat bovenaan.

De hondenbrokken zijn op.

‘En zoo gaat alles z’n gangetje en wee hem die vraagt: Waarom?’

