Er ontbrak iets aan de man op de dijk: zijn hond Diesel

Soms verbind je het een alleen met iets anders tot een geheel.

Ik liep op de dijk met de hond.

Hij liep voor me. Maar ik dacht eerst dat hij het niet was.

Er ontbrak iets. Iets dat hem af zou maken.

Compleet. Dat is een beter woord.

En ik wist wat het was.

Diesel.

Zijn hond.

Hij was het dus wel. Een grote, stevige man. Bril met getinte glazen, van het overhemd altijd de bovenste twee knoopje los. Vaak blauw met witte bolletjes.

Ik haalde hem in. Begroette hem. Stelde de vraag.

“Waar is Diesel?”

De man – om de een of andere reden weten hondenbezitters wel de naam van andere honden, maar niet die van de hondenbezitters – keek me aan.

De meest melancholische blik die ik ooit zag.

“Diesel is er niet meer.”

Hij keek van me weg.

“Wat is er gebeurd?”

“Oud. Op. En hij was ziek.”

Ach, Diesel… Een geweldige hond. Een lobbes. Hij kwam altijd naar me toe en dan moest ik hem zo hard mogelijk over zijn rug wrijven. Grommend en half jankend bleef hij tegen mijn been aan schurken.

Bep kreeg weleens een hondensnoepje van de man.

“Wat naar,” zei ik.

Naast hem, bij de grond, was de lucht anders, dikker, alsof er iets met hem meeging.

“Ja. En nu loop ik maar hier, want je moet er toch uit, hè?”

Ik wilde een arm om hem heen slaan, maar ik deed het niet.

We zwegen.

Het leek op een minuut stilte voor Diesel hoe we daar zo een tijdje op het pad stonden.

Ik aarzelde, vroeg het toen toch.

“Neem je een andere hond?”

De man keek me verbaasd aan.

“Een andere hond?” vroeg hij, alsof hij daar nooit over had nagedacht.

“Er is geen andere Diesel,” zei hij toen. En hij veegde met een voet wat grind heen en weer.

“Ja, dat snap ik,” zei ik.

“Diesel,” zei de man zacht.

Hij haalde zijn telefoon tevoorschijn.

“En de kat is vorige week ook overleden. Dat was al de derde binnen twee jaar.”

Hij ging door zijn knieën om Bep te aaien. (Ik had haar zo aan hem meegegeven.)

“Nou, en dan loop ik hier maar en dan speel ik een spelletje op mijn telefoon.”

Ik keek hem aan.

“Pokémon GO.”

En hij richtte zijn telefoon op het pad voor ons.

“Succes,” zei ik maar.

Daar ging hij. Een halve verschijning.

Uit een zak van zijn jas bungelde een stuk van een hondenriem.

