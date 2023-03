“Het is overal de Opstand der Vernederden.”

“Is dat een boektitel of zo?”

“Nee, het is mijn analyse na Ajax-Feyenoord.”

“Pardon? Feyenoord was gewoon beter!”

“Ja, waarom? Ik zal het uitleggen. Eerst won Lientje. De boeren voelden zich vernederd. De grote stad wist het altijd beter. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam.”

“Wat heeft Feyenoord hiermee te maken.”

“Altijd vernederd door Amsterdam. Rotterdam is als BBB in Amsterdam. Snap je wat ik bedoel?”

“Eh…ja…nee. Het is misschien niet verstandig om Feyenoorders met boeren te vergelijken.”

“Maar ik zie het overal. Xi, van China, voelt zich vernederd door Amerika, net als Poetin. Dus die gaan samenwerken. Xi als Superlientje. En kijk eens naar Frankrijk. De hekel die men heeft aan Parijs. Het stikstofprobleem heet daar AOW. Maar het is stad tegen dorp. Het is het BBB-isme. De Opstand der Vernederden.”

“Dus Feyenoord is Lientje, is Xi, is Frankrijk…”

“En gek genoeg is Oekraïne ook vernederd. Door Rusland. Zie je de structuur een beetje?”

“Eigenlijk niet zo.”

“Er komt een moment waarop de vernederden zeggen: we pikken het niet meer. En dat maakt een enorme kracht los. De kracht van wraak.”

“Ook een mooie boektitel: Opstand der Vernederden, de kracht van wraak.”

“Je begrijpt het nog niet echt. Neem de banken…”

“Oké, ik neem de banken…”

“De mensen halen hun geld weg omdat ze zich vernederd voelen, ze nemen wraak, omdat de gewone burgers de banken moeten redden en zij niets krijgen als de banken wisnt maken. Men wil betrouwbaarheid. Zoals vroeger.”

“Dus het wordt: De Opstand der Vernederden, de kracht van wraak. Een conservatieve revolutie. Ik zou dat boek meteen kopen.”

“Het is wat je overal ziet. Brexit was ook zoiets. Of de val van het machtige CDA. De teloorgang van de PvdA. De ene helft vernedert de andere. Daardoor die aandacht voor ons koloniale verleden. We nemen wraak voor zaken die tweehonderd jaar geleden zijn gebeurd. Het zit diep!”

“Dus ik herhaal: Lientje, Feyenoord, Xi, Oekraïne, Frankrijk, de bankencrisis, kolonialisme, Engeland.”

“Je wil het niet zien. Gewone mensen pikken het niet meer.”

“Gewone mensen… Is het heel erg stads dat ik niet tot de gewone mensen wil behoren… Gewone mensen, dat vind ik eigenlijk discriminerend. Ik hou van uitzonderlijke mensen.”

“O, jij gaat er weer een woordenspel van maken. Dit is nou precies waar het om gaat. Jullie identificeren je met uitzonderlijkheid. Bah! Je bent echt niet anders dan wij.”

