Er komt een dag dat ook de posters van Fidel zullen worden weggehaald.

Fidel kijkt me al bijna twee weken aan.

Op ooghoogte. Telkens als ik met de hond langs het water loop.

Een mooie, rode kater die stoer op een hekpaal zit.

Hij staat met z’n foto op het A4'tje dat op lantaarnpalen is geplakt.

VERMIST staat erboven.

Eronder: ‘Op 21 juni 2021 tussen 18.30 en 20.30 hebben twee tiener jongens onze kat FIDEL op de fiets meegenomen ter hoogte van de Hartveldseweg in Diemen richting Amsterdam A10. Wie heeft deze jongens met onze kat gezien of weet waar onze kat nu is? We missen hem heel erg.’

Elke keer als ik langs de lantaarnpalen kom, hoop ik dat de A4'tjes van de lantaarnpalen zullen zijn verdwenen.

De lantaarnpalen zijn de dorpsomroepers van nu. Gewillig laten ze zich beplakken, al hebben ze er in dit geval zelf ook niet voor gekozen de boodschappers van slecht nieuws te zijn.

Het rijtje palen waar ik dagelijks langsloop heeft al heel wat katten opgeplakt gekregen.

Ik herinner me er zeker zes, zeven. Onder wie onze eigen Peer.

En Mars.

Ik fotografeer die aanplakbiljetten, maar ik ben geen verzamelaar, of kattendetective.

Zo heb ik Mars ook kunnen identificeren nadat ik hem toevallig had gevonden. Hij was al weken zoek, en lag achter een heg. Koud, stijf, open ogen. Het gerafelde oor was het gerafelde oor op de foto. Ik belde het nummer dat onder de foto stond. Recht tegenover de vindplaats ging de deur open. De baasjes renden al huilend naar het lijkje.

“Waarom?” hoorde ik, “waarom?”

In de meeste gevallen gaat het om weggelopen katten.

Een buurman belde het nummer dat we onder de foto van Peer hadden gezet. Hij zat ergens onder een struik. Dolgelukkig waren we.

Maar wie steelt er nu een kat?

En wie weet wat de ‘twee tiener jongens’ met die kat hebben uitgespookt.

Ik was al meteen vanaf de fietsbrug over de A10 gaan kijken, maar had tot mijn opluchting geen roodoranje vlek op het asfalt kunnen ontdekken. (In mijn jeugd was er een groep jongens die katten in de fik stak. Er zat een hockeyer bij die een grote toekomst was voorspeld.)

Of is de kat ontvoerd? Hopend op aanplakbiljetten waarop een beloning wordt uitgeloofd? (Die zijn er!) Ziek.

Vrolijk verwijderden Oudste Dochter en ik een dag na de terugkeer van Peer de aanplakbiljetten van lantaarnpalen, garages en deuren van flatportieken. Opvallend veel mensen spraken ons aan. Iedereen blij.

Er komt een dag dat ook de posters van Fidel zullen worden weggehaald.

Dat kan betekenen dat Fidel weer terug is bij zijn baasjes.

Of men heeft het opgegeven de kat ooit nog terug te zien.

Dat laatste is onverdraaglijk. Kom op, jongens, laat je horen!

Vanochtend staarde Fidel me nog steeds aan.

Reageren? m.moll@parool.nl