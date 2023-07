Er is wel degelijk een sterke relatie tussen de hoeveelheid inkomen en tevredenheid

Ondanks voortdurend gemopper en geklaag vindt 85 procent van de Nederlanders zichzelf gelukkig. Dat is bijna het hoogste percentage ter wereld; alleen Australiërs gaan ons voor. Geluk wordt daarbij voor ons vooral bepaald door lichamelijke en geestelijke gezondheid, welzijn van naaste familie en doelgerichtheid in het leven. Zaken die minder bijdragen aan het gevoel van geluk zijn leefomstandigheden, veiligheid, en hoeveel geld je hebt. Overigens is dit niet overal hetzelfde: zo vinden Japanners zichzelf vooral gelukkig als ze voldoende vrije tijd hebben en vinden mensen in Maleisië of Saoedi-Arabië persoonlijk geluk sterk gekoppeld aan religie. En er zijn ook landen waar geld wel degelijk de belangrijkste geluksfactor is, zoals Singapore maar bijvoorbeeld ook Frankrijk.

Er is veel onderzoek gedaan naar of geld gelukkig maakt. Dit laat zien dat onder een bepaalde inkomensgrens – begrijpelijkerwijs – er wel degelijk een sterke relatie is tussen de hoeveelheid inkomen en tevredenheid. Wordt die grens echter bereikt (bij ongeveer 55.000 euro per jaar), dan neemt bij meer geld het geluk nog maar weinig toe. Nadere analyse levert echter interessante informatie op. Het effect van het afvlakken van het gelukzaligmakende effect van meer geld wordt vooral veroorzaakt door een grote groep mensen die om andere redenen niet gelukkig is.

Met andere woorden: als je jezelf om willekeurig welke reden miserabel voelt, gaat meer geld niet helpen. Maar als je kijkt naar alleen de groep mensen die wel tevreden is over het leven, dan blijkt de relatie tussen steeds meer geld en een geluksgevoel bestaan. Sterker nog, bij mensen die jaarlijks meer dan een ton te besteden hebben loopt de lijn tussen meer geld en meer geluk steeds steiler op, dus voor de superrijken geldt nog krachtiger dat ze gelukkiger worden van nog meer geld. Die bevinding kan wellicht de hebberigheid van bestuurders van grote bedrijven of de neiging tot belastingvermijding van superrijken verklaren.

Je kunt ook andersom redeneren en beweren dat grotere rijkdom niet zozeer tot meer graai-gedrag leidt maar dat inhalige karaktertrekjes juist bijdragen aan meer geld op de bankrekening (ook wel het Scrooge-effect genoemd). Waarschijnlijk allebei waar, zoals wordt geïllustreerd door verschillen in vrijgevigheid tussen rijke en arme mensen. Dan heb ik het niet over filantropische rijkaards zoals Bill en Melinda Gates of Warren Buffet, die de afgelopen jaren tientallen miljarden weggaven voor goede doelen, of de wereldkampioen geld weggeven Jamsetji Tata, overgrootvader van de huidige eigenaren van Tata Steel, die meer dan honderdmiljard schonk aan liefdadigheid. In het algemeen geven minder bedeelde mensen relatief gesproken twee keer zoveel van hun inkomen aan goede doelen dan miljonairs. Zielig voor die rijkaards, want het geluk van geld komt meer van uitgeven dan van het hebben. Rijkdom zit uiteindelijk toch meer in je hoofd dan in je portemonnee.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.