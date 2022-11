Er is nog steeds geen enkel museum dat mijn werk aankocht. Dat was een man nooit overkomen

Ik zat net op de kunstacademie toen de Guerrilla Girls furore maakten met hun acties en protestkunst. Deze bekende tekst staat met koeienletters in mijn brein gekrast: ‘Do women have to get naked to get into the Met. Museum? Less than 5% of the artists in the Modern Art Sections are women, but 85% of the nudes are female.’

Het Metropolitan Museum of Art staat in New York, maar de grote ongelijkheid in representatie van kunst gemaakt door vrouwen en mannen was toen, en is helaas nog steeds, wereldwijd aan de orde van de dag. (En dan heb ik het dus nog niet eens over representatie in de brede zin van het woord.)

Ik, als jonge academiestudent, kon me daar tóen echter helemaal niets bij voorstellen. Niet dat ik die cijfers niet begreep, maar ik gelóófde gewoon niet dat vrouwelijke kunstenaars (bijna) per definitie minder serieus genomen werden.

Toch kan ik nu, 25 jaar later, niet anders dan concluderen dat de kunstwereld geen uitzondering is op de ‘gewone wereld’, en dat vrouwen ook hier in elke laag minder worden gewaardeerd en minder worden betaald dan hun mannelijke vakgenoten.

Want ja, de grote ongelijkheid in aankopen, kansen, uitnodigingen en honoraria gaan op een gegeven moment wel opvallen als je een jaar of wat bezig bent. Mijn eigen kunst maakt inmiddels bijvoorbeeld onderdeel uit van het standaard curriculum op bijna álle middelbare scholen in Nederland. Maar er is nog steeds geen enkel museum dat mijn werk aankocht. En je kan daar natuurlijk een mening over hebben. Maar dit was een man nooit overkomen.

Toch, ondanks mijn eigen ervaring inmiddels, en met die Guerrilla Girls-tekst in mijn hoofd, schrok ik toen ik in de film White Balls on Walls op Idfa zag. Deze documentaire toont hoe Rein Wolfs vanaf zijn aantreden als directeur bij het Stedelijk Museum in onze stad poogt zo inclusief en breed representatief mogelijk te worden. En nee, niet alleen omdat het museum in 2019 nog bijna volledig uit witte mensen bestond, maar ook omdat toen slechts 4 procent van alle kunstwerken in de collectie gemaakt was door vrouwen. (Víér procent!)

Inmiddels is dit cijfer iets bijgesteld naar een wat hoger percentage. Wat het exacte getal is, is onbekend, maar laten we optimistisch gokken dat het 10 procent van alle kunstwerken is. Wat we wél zeker weten, is dat slechts ongeveer 20 procent van de kunstenaars in de collectie van het Stedelijk vrouw is.

Dat betekent dus niet alleen dat er veel minder vrouwen zijn dan mannen van wie het museum werk in het depot heeft, maar ook dat er van mannelijke kunstenaars veel méér kunstwerken worden aangekocht. En, daar nog even bovenop: de allerhoogste bedragen worden neergeteld voor kunst gemaakt door mannen.

Om moedeloos van te worden? Nee, ik zie wel wat goede intenties. Maar we hebben nog een lange, lange weg te gaan.

