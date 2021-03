Er is iets heel erg fout en Rutte is het oog van die orkaan

Een op de vijf Nederlandse gezinnen zit in de schulden. Vast werk voor jongeren is eerder uitzondering dan regel. De dakloosheid is groot. De prijs van koopwoningen blijft door stijgen, terwijl huurhuizen schaarser en duurder worden. We kunnen de mest niet meer kwijt. Dieren worden verminkt, ge­maltraiteerd en dan opgedist. We stoten meer stikstof uit dan de ons omringende landen.

De overheid jaagt op mensen die ze vanwege hun achternaam of postcode als potentiële uitkeringsfraudeurs bestempelen en behandelt die soms als schuldig zonder ze kans op weerwoord te geven.

De winsten van grootbedrijven stijgen, maar de lonen van hun werknemers allang niet meer. Overwinsten worden niet aangepakt, integendeel: multina­tionals krijgen dealtjes van de Belastingdienst en Nederland prijkt in de lijsten van landen die witwasconstructies op bestelling leveren. Bedrijven die gas oppompen in de noordelijke provincies worden schadeloosgesteld voor hun toekomstige inkomstenderving, maar de mensen die in Groningen, ­Drenthe en Friesland al jaren met kapotte huizen zitten, ­moeten geduld hebben.

Intussen kampen we – net als andere landen – met een pandemie, een klimaatcrisis, de ineenstorting van de biodiversiteit, gif in de grond, het water en de lucht, met complotdenkers die op hol slaan en met extreme ­religies die het op de persvrijheid en de persoonlijke keuzes van andersdenkenden hebben voorzien.

Er is iets heel erg fout met de prioriteiten die de regeringen van de afgelopen jaren hebben gesteld – en Rutte is het oog van die orkaan. Hij is de man die anderen laat struikelen, of ze eigenhandig voor de bus gooit, als zijn beleid fout uitpakt.

Hij is de man die met dichtgetimmerde regeerakkoorden de Kamer buitenspel wil zetten.

Hij is de premier die de doctrine verzon dat stukken die de overheid slecht uitkomen, mogen worden verdonkeremaand, omdat ­ambtenaren er vooral zijn om bewindslieden uit de wind te houden, in plaats van om burgers te dienen en problemen met rondom staand beleid te rapporteren (en die te helpen oplossen).

Anders dan Rutte beweert, is ons land niet zo ‘gaaf’ meer. Er is geen loon naar werken. Er is een probleem met racisme en vrouwenhaat, homohaat en vreemdelingenhaat. We zijn goed geworden in blaming the victim. We zijn slecht in trans­parantie, in openheid van zaken geven en burgers kennen in beleid dat hen en hun toekomst aangaat. We eisen volledige transparantie van burgers, ­terwijl de overheid zélf zich afschermt van kritiek en zichzelf oncontroleerbaarder maakt.

Nu hebben we alweer een rel, ditmaal over Pieter Omtzigt; en weer is het een symptoom. Die rel is alleen van belang omdat Omtzigt staat voor alles wat Rutte onder het tapijt wil vegen en vice versa: Rutte staat voor alles wat Omtzigt aan het licht wil brengen.

Van Rutte zegt men wel dat hij van teflon is; alles glijdt van hem af. Maar teflon is onafbreekbaar gif en dringt in alles door. Is een tefalpan eenmaal beschadigd, dan moet je hem subiet weggooien.

