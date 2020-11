Er is een Googledocje waar anoniem verhalen kunnen worden gedeeld

Was het maar zo dat ik er enig ongeloof bij had gevoeld, toen ik het uitgebreide artikel in NRC Handelsblad las dit weekend. Ruim tachtig getuigen waren gehoord. Bijna een jaar onderzoek. Tenminste vijf aangiften werden gedaan door slachtoffers. De kunstenaar die jarenlang straffeloos kon aanranden, verkrachten, intimideren en wat nog meer zonder dat het zijn carrière schond. Zijn ruige voorkomen had mogelijk zelfs in zijn voordeel gewerkt. Lekker onaangepast artistiek zo’n met racisme dwepende gast die hakenkruizen op de muur spuit.

Mijn gebrek aan verbazing kwam echter niet voort uit dat ik ooit met hem te maken heb gehad. Want dat is niet zo. Ik had nog nooit van hem gehoord zelfs. Nee, de herkenning zat hem in de processen en in de reacties (of het uitblijven daarvan) van omstanders.

Ik heb een vriendin die al een hele tijd poogt jarenlange mishandeling en verkrachtingen door een veelpleger, tegen wie ook al door anderen aangifte is gedaan, voor de rechter te krijgen. Maar de politie heeft haar tot nu toe vooral tot in den treure uitgelegd dat ze er geen zaak in zien. Want, onvoldoende bewijs en tja, als zij doorzet, dan zou hij ook aangifte tegen háár kunnen doen. Van smaad en laster. “Dus voor uw eigen bestwil mevrouw.”

Ik ben niet de enige die direct of indirect ervaring heeft met vergelijkbare situaties. Er is onmiskenbaar iets vreselijk mis in hoe met meldingen van zedendelicten wordt omgegaan zowel binnen als buiten ons justitieel systeem. De enorme boosheid die nu overal omhoog komt na de zeer gedetailleerde publicatie over deze ene zaak is dus, kort gezegd, volstrekt invoelbaar. Zíedend zijn we. Allemaal.

Maar hierin schuilt ook een nieuw probleem. Met woede (en ook met angst en andere emoties waar de onmacht groot is) wordt het denken in meer of mindere mate geblokkeerd. De rede verdwijnt. En in dit geval heeft dit gedeeltelijk bevriezen van hersenactiviteit al direct geresulteerd in een publieke schandpaal waar íedereen binnen de kunstwereld, die volgens wie dan ook, ooit een (mogelijk) seksistische opmerking heeft gemaakt, te lang naar borsten op een naaktfoto heeft gekeken, heeft geflirt met personeel of studenten, met naam en toenaam gelijk wordt getrokken met de in serie verkrachtende kunstenaar. Er is een Googledocje waar anoniem verhalen kunnen worden gedeeld over academiedocenten, kunstenaars en galeriehouders. Klakkeloos met een copy-paste wordt alles online geplempt op een speciaal gemaakte instagrampagina. Hashtag #notsurprised.

Toen #metoo wereldwijd beerputten opentrok gebeurde iets vergelijkbaars. Naast de vele terechte aanklachten en de schreeuw om (machts)misbruik uit te bannen, was de drang om álle verdachten zonder proces op de publieke brandstapel te gooien zo groot dat de onschuldige slachtoffers met graagte werden opgeofferd.

Ik ken er toevallig twee. Totaal verwoeste levens. Niemand die daar beter van is geworden.