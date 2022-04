Een hengst die een merrie ruig neemt. De kwestie ‘Hoe lang sekst een bonobo?’ (A. Drie dagen. B. Zeven dagen. C. De hele tijd zeven secondes.) Puberteitsgedichten (‘Je krijgt haar. Veel haar. Op verkeerde plekken. Bleeeeeh.’) Een enorme foto van bebloed maandverband.

De presentatie van het schoolproject Lentekriebels was weer eens wat anders dan onze normale weekafsluiting. Dagenlang hadden de kinderen gepraat over seks, verliefd zijn en geslachtsdelen. Met bewonderenswaardig gemak gebruikten ze woorden als penis en vulva, ongesteld zijn was héél gewoon en bloed, daar moest je niet raar over doen, papa en mama.

Online las ik dat sommige mensen bezwaren hadden tegen deze lofzang op lichamelijkheid. Basisschoolleerlingen komen net uit een ei, dan hoeven ze de ovulatie toch niet te zien? Stop de porno­ficering van de samenleving!

Ach, daar had je pornofidinges weer. Zodra ergens een tepeltje verschijnt, flitst dit woord in neonlicht. Want de jeugd raakt te jong oversekst, is de gedachte.

O, en wisten we dat het aan diezelfde pornoficering ligt dat mannen tegenwoordig op het idee komen vrouwen onvrijwillig te bepotelen?

Onzin. Harvey Weinstein was al bezig in de jaren tachtig en politicus Dominique Strauss-Kahn noemde zichzelf vijftien jaar geleden niet ‘Monsieur 30 centimeter’ vanwege de lengte van zijn wandelstok.

Eikels zijn van alle tijden, daar hoef je ook niet schimmig over te doen.

En nee, we zitten niet op elke straathoek te wachten op een orgastisch kreunende reclamezuil, maar heus, er hoeft niet mis te zijn met bloot in samenleving of onderwijs. Het gaat erom wélk bloot.

Op internet zweeft een filmpje van vrouwen die achter een gordijntje een handspiegeltje krijgen uitgereikt en voor het eerst hun vagina zien. Hun reacties ontroeren in eerste instantie. Geschutter, kreetjes. Eentje roept uit dat de situatie down under haar enorm meevalt, hoera!

Maar uiteindelijk werd ik er droef van. Hoe kan het dat vrouwen zo vervreemd zijn van hun lichaam? Omdat we voor­namelijk oppoetspoezen zien? Of omdat waarachtige seks angstvallig wordt weg­gehouden?

Beide, vermoed ik. Probleem aan de pornoficering is niet de hoeveelheid bloot, het is vooral dat we niet meer echt mogen zijn. Met flapjes, vouwtjes, rimpels. Vrouwen hebben rafelranden. Mannen hebben rafelranden (sorry, niet alle Japies zijn glanzende sabels en dat hoeft ook niet). Ménsen hebben rafelranden.

Hulde dus aan scholen die de ongepolijste waarheid vertellen zonder te trutten over ‘samenkomst’ of ‘bloempjes van de vrouw’.

Al zou je anders willen, kinderen worden geconfronteerd met nakies. Dat is prima. Zolang je uitlegt dat een pornofilm zich tot echte seks verhoudt als een racefilm tot de ochtendspits op de Haarlemmerdijk. Scheurt de actieheld in een knalrode bolide, bandengierend obstakels omzeilend, in werkelijkheid hangen onze vervouwen maandagmorgenhoofden boven ratelende kettingkasten en zadels waar regenwater uit sopt.

Maar hopelijk fluiten we wel een wijsje. Want rafels zijn vrolijk. Net als vagina’s. En Japies van vijf centimeter. Het is allemaal het bekijken waard. Dat heeft onze school uitstekend begrepen. (O, en nog even in de categorie voorlichting: het antwoord op de bonobovraag is C. Weet u dat ook weer.)

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

