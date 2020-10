Er gloort hoop voor televisie en film

Deze week vindt het Nederlands Film Festival plaats in Utrecht. En dus werden de nominaties bekendgemaakt van alle kanshebbers op het felbegeerde kalf. Het was voor mij een mooi moment om de balans op te maken van hoe we er voorstaan in Nederland op het gebied van film en televisie.

Nominaties waar ik blij van word zijn die voor Shahine El-Hamus, misschien wel de beste acteur van zijn generatie. Hij maakt kans om zowel het gouden kalf te winnen voor de beste acteur in een speelfilm (De Belofte van Pisa) als het gouden kalf voor de beste acteur in een tv-drama (Lieve mama, Videoland). En de beste film moet natuurlijk de opener van het festival worden: Buladó van regisseur Eché Janga en scenarist Esther Duysker.

In het programma Over kleur gesproken laat actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld verschillende makers met elkaar in gesprek gaan over de rol van kleur en hoe de filmsector meer kleur kan krijgen. Met haar initiatief Kleur wil ze diversiteit en inclusiviteit in de film- en televisiewereld aanjagen. Het format van Over kleur gesproken is geïnspireerd door de YouTubeserie Uncomfortable Conversations van Emmanuel Acho. Makers die voorbijkomen, zijn onder anderen Werner Kolf, Esther Duysker en Walid Benmbarek. Stuk voor stuk getalenteerde en intelligente mensen. Ik verheug me ontzettend op hun verhalen en ervaringen.

Daarnaast hoop ik van harte dat Over kleur gesproken een jaarlijks terugkerend onderdeel wordt van het festival. Het festival, de film- en televisiewereld zouden zichzelf een grote gunst doen door dit structureel te herhalen.

We zijn momenteel gezegend met een nieuwe generatie ontzettend getalenteerde film- en televisiemakers in Nederland. En niet te vergeten documentairemakers, zoals de crew van NewBe bestaande uit regisseur Olivier Garcia, cinematograaf Sam du Pon en sounddesigner Regard Ibrahim. Dat zij niet zijn genomineerd voor hun recordbrekende docu over rapper Boef is onbegrijpelijk.

Op dit moment maken mijn twee favoriete Nederlandse regisseurs zich klaar voor hun nieuwste films die in 2021 moeten verschijnen op het grote doek. De één is Daria Bukvic die haar speelfilmdebuut draait, de ander is Shady El-Hamus die de eerste Nederlandse Netflix Originalfilm gaat schieten.

Dan heb je nog acteurs als Daniël Kolf, Oussamma Ahammoud, Nora El Koussour, Joy Delima, Fadua El Akchaoui, Jonas Smulders, Sinem Kavus, Josha Stradowksi, Bilal Wahib, Yannick Jozefzoon en Jade Olieberg die stuk voor stuk de Nederlandse film- en televisiewereld rijker maken.

Het wachten is er nog op dat net zo’n rijke en grote groep makers achter de schermen het vertrouwen en de middelen krijgt om de Nederlandse beeldcultuur daar te brengen waar deze verdient te zijn. Laten we om te beginnen allemaal lid worden van Omroep Zwart.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft columns voor Het Parool.