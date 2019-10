“Ik begrijp, generaal Holman, dat u België wilt veroveren. Onze buur en tevens een Navo-land.”

“Nee, ik wil België niet veroveren. Dat is weer typisch de pers. Ik wil het Hollandse Vlaanderen, waar wij recht op hebben, bevrijden van het Franse juk waaronder zij lijden.”

“Maar u zult gestraft worden door de andere landen?”

“Hahaha! Wie dan?”

“Nou, alle Europese landen. Met name Frankrijk.”

“Frankrijk zal Wallonië kunnen innemen, dat willen ze graag. Dan worden ze groter. Dus die zullen niets doen. Duitsland haalt het niet in zijn hoofd om ons weer te gaan bezetten. En de andere landen… Wie interesseert het? Denk aan Turkije en de Koerden.”

“Duitsland heeft al laten doorschemeren dat ze finan­ciële sancties tegen ons zullen nemen.”

“Dan sluiten wij de Rotterdamse haven af voor Duitse goederen. Alsook de treinverbindingen. Tevens bevriezen wij dan de Duitse deviezen. Er gebeurt heus niets. Denk aan Turkije en de Koerden.”

“De EU zal ons straffen.”

“De EU… Hahaha! Wat willen die doen? Willen ze ons eruit gooien? Voordat dat gebeurt, zijn we jaren verder. Weet je, er zal veel op ons gescholden worden. Er zullen dreigementen volgen, maar niemand zal iets ondernemen. Door de bureaucratische Europese instituties loopt een rivier van stroop. Als er snelle maatregelen worden gevraagd, wordt de stroop dikker. Brexit, hoe lang is men daar al niet mee bezig? En kijk wat landen als Hongarije en Polen zich kunnen permitteren. En als wij Europa ons geld onthouden, heb je toch echt kans dat ook Griekenland, Spanje, Italië en Portugal in de problemen komen. Dat moeten de andere landen dan weer bijleggen. Nee, het zou juist goed zijn als wij uit de EU worden gestoten. Dan zijn we weer een onafhankelijk land. Wees niet bang. Denk aan de Turken en de Koerden.”

“Maar het Belgische leger zal zich tegen ons keren.”

“Wie zegt u?”

“Het Belgische leger.”

“O die. Ja… Tegen ons vechten zou een collectieve zelfmoord van het Belgische leger betekenen.”

“En de Navo dan?”

“Wij zijn Navo-lid.”

“Maar de Navo zal het niet pikken en zich tegen ons keren.”

“Hahaha! Nee hoor. Amerika kan het niks schelen en zonder Amerika is de Navo niks. De Navo is toch al niks meer. Ik vermoed zelfs dat Trump ons zal steunen. Denk aan de Turken en de Koerden.”

“Wat wilt u daarna doen?”

“De herovering van Indië.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl