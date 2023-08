En zo vecht de voetbalcoach van m’n zoon ineens in Bachmoet − vóór Poetin

“Moet je eens kijken,” zei zoon Tom, terwijl hij zijn laptop openklapte.

Ik zag het inmiddels bekende beeld van een Russische soldaat, zwaarbewapend, een vette glimlach met op de achtergrond wat verwoeste huizen.

“Dat is Andrej Solomatin,” zei Tom, “onze voetbalcoach. Hij vecht nu bij Bachmoet.”

Solomatin is een bekende Russische profvoetballer. Hij speelde voor CSKA en het nationale team, deed mee aan het WK en aan wedstrijden in de Champions League. Na zijn actieve voetbalcarrière ging het mis. Solomatin investeerde in een transportbedrijf van een vriend, dat failliet ging. Hij begon te gokken en greep steeds vaker naar de fles. Een vertrouwd verhaal voor menig ex-prof.

In een van de voetbalstadions die Tom in Moskou exploiteerde, leerde hij Solomatin kennen. Daar gaf de sterspeler privéles aan een paar kinderen. “We raakten aan de praat,” zegt Tom, “ik vond hem wel een aardige kerel met een tragisch verhaal. Mijn voetbalteam speelde in de eerste divisie van de Moskouse amateurs en we zaten zonder coach. Zo kwam Solomatin bij ons terecht.”

“Hij had zeker verstand van voetbal, maar kwam soms niet opdagen of haalde in de kleedkamer een biertje uit zijn tas. Hij bietste ook steeds om geld. Vrijwel elke speler leende hem wel een paar honderd euro.”

Toen de oorlog uitbrak kwamen de verhoudingen binnen het elftal op scherp te staan. Een paar spelers – onder wie Tom – waren fel tegen de oorlog. Maar de meesten gingen mee in Poetins verhaal van ‘Oekraïense nazi’s’. Ook coach Solomatin toonde zich een uitgesproken Poetinaanhanger.

“De teamspirit was weg,” zegt Tom, die altijd aanvoerder en drijvende kracht achter het elftal was. “Ik kon niet blijven voetballen met jongens die de oorlog steunen.” Het team viel al snel uit elkaar en Solomatin raakte – met achterlating van de schulden – zijn baantje kwijt.

En nu is hij opgedoken in Bachmoet als vrijwilliger in het ‘Española Bataljon’. Dat is – net als het huurlingenleger Wagner – een speciale eenheid, maar dan bestaande uit voetbalhooligans. Aanvoerder is Stanislav Orlov alias ‘de Spanjaard’, vandaar de naam. De Russische geheime dienst deed jarenlang verwoede pogingen om de fanatieke ‘ultra’s’ onder de duim te houden – met name in de aanloop van het WK in Rusland. Nu er een schrijnend tekort aan militaire mankracht is, zijn de hooligans ineens omgetoverd tot helden. Poetin heeft het ‘Española Bataljon’ zelfs een speciale status gegeven, waardoor het naar schatting nu zo’n duizend man tellende bataljon als privélegertje opereert. Clubs als CSKA, Zenit en Spartak helpen actief mee om ‘hun’ hooligans richting ‘Española’ te dirigeren.

Voor de aan lagerwal geraakte ex-prof Solomatin is het bataljon een uitgelezen kans zichzelf opnieuw uit te vinden. Het verdient goed en in de Russische media is hij weer een held. Zoon Tom ziet het met lede ogen aan. “Je mag niemand het ergste toewensen, maar ik hoop dat ‘mijn’ coach het daar niet lang volhoudt.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.