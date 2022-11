En zo leerde Lips dat astronauten luiers dragen tijdens de raketlancering

Space Challenge – Expeditie Mars is een nieuw kinderprogramma met een glansrol voor knuffelastronaut des vaderlands André Kuipers.

Vrijdagavond, Lips keek uit het raam. Eerst zag hij de maan en toen daarnaast, zo helder dat het geen miljoenen kilometers verderop leek maar om de hoek: Jupiter. Lips meteen mijmeren natuurlijk. Over hoe futiel ons aards bestaan, over hoe oneindig groot het heelal.

Nog niet zo lang geleden had hij Cosmos met Neil deGrasse Tyson gebinged, de beroemde documentaireserie over het universum waar Lips zo heerlijk in verdwaald was dat hij sindsdien anders naar boven keek.

Zaterdagavond zag hij Space Challenge –Expeditie Mars, met astronaut André Kuipers en presentator Klaas van Kruistum. Een nieuw kinderprogramma met een glansrol voor onze knuffelastronaut des vaderlands.

Verpakt als studioquiz werd er een bak ruimtekennis op de kinderen afgevuurd, en op Lips, die misschien niet precies de doelgroep was maar nu wel weet waarom Mars rood is. Roest in de grond, vertelde Kuipers. En dat het minstens zeven maanden vliegen wordt als we er heengaan, binnen nu en vijftien jaar schatte hij in.

Knap hoe Kuipers precies de juiste toon vond om kinderen vrolijk te maken over het onderwerp maar ze ondertussen van alles wist bij te brengen. Want nog meer geleerd: een raket is zo groot als tweehonderd olifanten, waarvan 90 procent bestaat uit brandstof en tijdens de lancering dragen astronauten luiers. Grote ogen in het publiek.

Geen quiz zonder winnaars, en omdat sommige dingen zijn zoals ze moeten zijn, won Sara. Dolblije meid, gekleed in een Nasa-shirt op de groei gekocht. Ze ging naar huis met een astronautenoverall, net zo eentje als die Kuipers draagt. Zou mij niet staan, dacht Lips, maar toch begon hij alweer te dromen over een leven als astronaut, een leven als Kuipers. En met hem een heleboel kinderen, dacht hij, en in ieder geval Sara.

