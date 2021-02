En weg zijn alle wintervirussen

Het lijkt wel of bij de opleiding tot deskundoloog een flinke serie cursussen doemdenken in het basiscurriculum zit en het voortdurend uitstralen van tot depressie stemmende twijfel een cruciale kerncompetentie is.

We zijn nauwelijks begonnen met vaccineren en onder het motto ‘voor elke oplossing weet ik wel weer een nieuw probleem’ somberen sommige virologen in de talkshows dat nieuwe mutaties het virus vast minder ge­voelig zullen maken voor die vaccinatie.

Vooralsnog onterechte zwaarmoedigheid, want de meeste beschikbare gegevens ondersteunen die gedachte niet overtuigend. En als er al wat minder effectiviteit is van antistoffen na een vaccinatie tegen een nieuwe toekomstige coronavirusvariant uit Burundi of Trinidad, dan is het aannemelijk dat de resterende bescherming van die antistoffen voldoende is je uit het ziekenhuis en al helemaal van de intensive care te houden. En als zelfs die linie faalt, heb je naast antistoffen ook nog altijd immuuncellen, die je op zijn minst gedeeltelijke bescherming kunnen bieden.

Herinnert u zich nog de mistroostige berichten van droefgeestige infectie-epidemiologen enkele maanden geleden, in de herfst? De aanstaande combinatie van coronavirusinfecties met de gebruikelijke winterse influenza en andere griepvirussen zou ons ondenkbare en onmetelijke rampspoed brengen.

Opnieuw misplaatste zwart­kijkerij. Tot op heden is het aantal gevallen van influenza dit jaar 95 procent lager dan in welk eerder jaar dan ook. Influenza piekt normaliter in januari, met gemiddeld ruim vijf gevallen per honderd mensen en een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en doden. In de afgelopen weken was dat vrijwel nul. De winter is nog niet voorbij, maar een topseizoen voor influenza lijkt het niet te worden.

Het is interessant om na te denken waarom influenza dit jaar nagenoeg van de aardbodem is verdwenen. Sommige immunologen speculeren dat coronavirusinfecties het afweersysteem zodanig opjutten dat mensen beter bestand zijn tegen het influenzavirus, maar dat lijkt vooralsnog niet onderbouwd door feiten. Bovendien blijven ook mensen die geen coronavirus tegen het lijf zijn gelopen vrij van griep dit jaar. Het is aannemelijk dat het fanatiek gebruik van handgel, elkaar niet voortdurend om de nek vliegen en aflebberen en (jawel) mondkapjes meer voor de hand liggende verklaringen zijn voor het uitblijven van influenza-infecties. Andere wintervirussen zijn dit jaar ook als sneeuw voor de zon verdwenen, zoals het RS-virus, dat normaliter tienduizenden kinderen in december ziek maakt.

Helaas brengt zelfs het goede nieuws van de afwezigheid van een influenzaseizoen nog steeds geen glimlach op het gezicht van onze deskundologen. “Immers, als er dit jaar geen influenza is,” orakelen zij, “dan wordt het ­volgend jaar waarschijnlijk héél erg.” Vrij naar Johan Cruijff lijkt het motto van sommige experts: elk voordeel heb zijn nadeel.

