En weer wordt er een goeroe op het schild gehesen

Het citaat bekte zo lekker, dat wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) het deze week tijdens een debat een paar keer gebruikte. “Laten we de problemen en uitdagingen van de 21ste eeuw niet te lijf gaan met economische theorieën uit de 20ste eeuw.” Pakkend, confronterend, en geen speld tussen te krijgen. ­Zó goed, dat het bijna niet van een eenvoudige Amsterdamse ­wethouder kan komen.

Daar doet Van Doorninck ook helemaal niet moeilijk over: het is een parafrase van een bekende uitspraak van de Britse econoom Kate Raworth. Zij is wereldberoemd sinds de publicatie van haar boek Donut­economie in 2017. Daarin pleit Raworth voor een economisch systeem dat geen roofbouw pleegt op mens en natuur, en waar herverdeling centraal staat in plaats van groei.

Van Doorninck leende niet alleen het citaat, maar heeft deze week groen licht gekregen van de gemeenteraad om het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid te modelleren naar de gedachten van Raworth. Er is zelfs een lokale variant van de donut ontworpen met hulp van de beroemde econoom, voor The Guardian reden om GroenLinks-wethouder Van Doorninck uitgebreid te interviewen.

Amsterdam dat met hulp van de modernste wetenschappelijke inzichten, ver voor de rest van de wereld uit, het goede doet, beschreven door de internationale kwaliteitspers. Zo zien ze het graag in de Stopera.

Maar Kate Raworth is de zoveelste goeroe die op het schild wordt gehesen, de een met meer gevolgen dan de ander.

Burgemeester Van der Laan was erg gecharmeerd van Benjamin Barber, de bestuurskundige die burgemeesters tot nieuwe wereldleiders uitriep, en David Kenning, de terrorismedeskundige die zelfs naar Amsterdam verhuisde om mee te helpen met de deradicalisering van Syriëgangers.

Oud-wethouder Carolien Gehrels en haar collega’s liepen in hun tijd weg met Russel Shorto en zijn boek Amsterdam, A history of the Worlds most liberal City, om het narratief te versterken dat Amsterdam niet slechts een stad is, maar een levensstijl. Bij het vorige college, waar de liberalen van VVD en D66 dominant waren, was Yuval Noah Harari populair met zijn boeken zoals Homo Deus, over de ontwikkeling van de mens en de robotisering van samen­leving.

Amsterdamse bestuurders hebben nu eenmaal de onweerstaanbare behoefte om hun beslissingen te legitimeren met populairwetenschappelijk onderzoek. Oud-gemeente­secretaris Arjan van Gils, afkomstig uit Rotterdam, merkte het al op bij zijn afscheid: “Je breekt je nek hier over juristen, sociaal geografen en andere hoogopgeleiden. Iedereen moet er iets van vinden.”

Van de goeroe met misschien wel de meeste invloed op de koers van de stad hoor je tegenwoordig overigens weinig meer.

Jaren geleden was dat hoog­leraar economische ontwikkeling Richard Florida, wiens boek The Rise of the Creative Class op de nachtkastjes van het college van burgemeester en wethouders te vinden was. Tot aan burgemeester Cohen aan toe liepen ze met hem weg.

Florida’s idee was om van steden creatieve magneten te maken voor talent, technologie en tolerantie. Zo gezegd zo gedaan, de effecten hiervan op de stad zijn inmiddels bekend. Expats met hun invloed op de woningmarkt, techbedrijven met hun bedenkelijke verdienmodellen, en een groeiende laisser-fairehouding zijn dominant geworden in de stad.

Het mooie van Florida is dat hij eerlijk toegeeft dat steden niet geworden zijn wat hij ervan had verwacht. Hij schrijft nu nieuwe boeken, met nieuwe visies.

Maar zo makkelijk als Florida zijn ideeën bijstelt, zo moeilijk is dat voor een stad als deze. Keuzes hebben langdurige consequenties voor ruim 800.000 inwoners.

Je hoopt toch dat wethouder Marieke van Donut, pardon Van Doorninck, dit in haar achterhoofd houdt. Want hoe logisch de theorieën van Raworth nu ook klinken, ook zij zal ingehaald worden door de tijd en door nieuwe inzichten.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl