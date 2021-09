Hoe vaak ik ook op het podium heb gestaan en hoe vaak ik ook in het openbaar heb gesproken, vorige week zaterdag op de Dam was met afstand het meest zenuwslopende wat ik ooit heb gedaan. Lievelingsmeisje aan mijn ene kant, mijn broertje aan de andere kant en mijn Verdedig-Noordfamilie verderop gaven me energie. Ik had mijn tekst geprint in m’n zak en wist precies wat ik ging zeggen. En wat er ook gebeurde, ik mocht niet breken.

Waarom niet?

Omdat ik vond dat ik sterk moest zijn voor hen die het op dat moment het zwaarst te verduren hadden. Dat je pijn en leed niet tegen elkaar moet opwegen, heb ik jong geleerd. Toch deed ik het. Omdat het schuldgevoel te groot is, de verwarring te hevig.

Ik moest als laatste spreken en stond de hele tijd achter het podium waar ik er getuige van was hoe Sahar Shirzad de demonstratie leidde. En hoe ze tussen alle muzikale, emotionele, wetenschappelijke, historische en persoonlijke betogen het vuur brandend hield over de kern van ons samenkomen: Afghanistan onveilig laten verklaren door de Nederlandse regering en een menselijker asielbeleid afdwingen.

Toen Shishani het nummer Sarzamine Man begon te zingen, brak ik even, zoals vele andere aanwezigen. Opnieuw kreeg ik een les in nederigheid: de tranen maakten me niet zwakker, maar sterker. Misschien ben ik wel bang om te huilen omdat ik vrees dat de put, als hij eenmaal opengaat, bodemloos blijkt.

Het verhaal van Najeeb, die zijn moeder heeft geëvacueerd uit Afghanistan snijdt. Het gedicht waarmee hij eindigt en zegt dat hij van de scherven van bominslagen het verwonde land zal opbouwen, heelt. Het verhaal van Sorab, die elk woord, elke letter op het podium uit zijn ziel rukt en het publiek in smijt, inspireert. Khatera, die in heldere taal de zuiverste analyse geeft die ik ooit heb gehoord, deelt. Deze vertelt hoe en waarom deze veertig jaar durende oorlog in Afghanistan wel degelijk een probleem van het Westen is en rechtvaardigt al mijn emoties.

Dankzij iedereens inzet, eerlijkheid en kwetsbaarheid realiseerde ik me steeds meer dat dit moment, ongeacht de gevolgen, een keerpunt was. Allereerst vanwege de geweldige line-up met stuk voor stuk superintelligente sprekers en performers: Seweta, Khatera, Shishani, Luna, Niloufar, Sorab, Awesta, Moska, Najeeb en Tania. Maar ook door de geweldige opkomst van de duizenden verschillende Afghaanse Nederlanders die samen rouwden, lachten, de mars liepen en Nederland een fractie van onze schoonheid en complexiteit toonden.

Daar begreep ik dat het belangrijkste antwoord op de vraag wat wij, de overlevers, kunnen doen, is: leven. Bestaan. Zijn. Onze verhalen vertellen, strijden met en voor elkaar. Dat is de revolutie die wij vanaf hier kunnen en moeten ontketenen.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.