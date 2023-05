En toen nam Edson Álvarez de strafschop die Ajax’ seizoen volmaakt samenvatte

We keken de KNVB-bekerfinale op mijn iPhone, mijn zoon en ik, ingesmeerde schouder aan ingesmeerde schouder, bij ons zwembadje in Andalusië. Dat bleek zowel iets confronterends als iets relativerends te hebben.

Het confronterende zat ’m in het contrast tussen de schoonheid van de omgeving en de hemelbestormende lelijkheid van het huidige Ajax. Om me heen zag ik de berg. De heuvels. De witte dorpjes, poedersuikervlekjes op geelgroen gevlekte hellingen. De diepblauwe hemel. Bij elke ademhaling rook je de kruidige, wat houtige geur in de vallei.

Op het schermpje zag ik de aanstellerij, het kinderachtige gezanik tegen de scheidsrechter, het onmachtige gedraaf met bal, de foute passes, het totale ontbreken van iets als een idee, kortom: het gekmakend disfunctionele Ajax van deze jaargang.

Het relativerende bestond eruit dat die hele Nederlandse bekerfinale in dit decor aandoenlijk onbelangrijk leek. Terwijl Tadic, Klaassen en Luuk de Jong elkaar liepen te treiteren, strooide op het aanpalende perceel een man met kippenvoer. Het pluimvee kwamen er koerend en tokkend op af.

Toen PSV 1-1 maakte, gaf de vrouwelijke helft van het enige andere koppel aan het zwembad haar man een por omdat hij begon te snurken.

Tijdens de strafschoppenserie knielde de eigenaar van ons huisje aan de rand van het uitgestorven zwembad om een proefmonster van het water te nemen. Hij knikte ons vriendelijk toe. Wij knikten vriendelijk terug.

En toen nam Edson Álvarez de strafschop die het verhaal van Ajax’ seizoen volmaakt samenvatte: de te lange aanloop en de onzekere blik van een helemaal niet zo slechte speler, die ook helemaal niet zo slecht gespeeld had... gevolgd door een snottebel van een schotje, alsof Álvarez zich tijdens zijn aanloop bliksemsnel had laten vervangen door zijn dochtertje Valentina (3). Mijn zoon klikte de iPhone op zwart. We pakten onze handdoeken. We zijn op tijd weer thuis voor Ajax–AZ, een bijna ondraaglijke gedachte.

Menno Pot.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied.

Reageren? m.pot@parool.nl.