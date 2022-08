En toen betrok een crimineel mijn studentenhuis, met kleuter. Deel 1

Lang voordat ik als journalist met de misdaad in aanraking zou komen, ervoer ik hoe het kan zijn als de criminaliteit onverwacht je overzichtelijke leventje binnenwandelt. Letterlijk, in mijn geval.

Als heel gewone student woonde ik in een heel gewoon studentenhuis in het heel gewone Tilburg, toen ineens een crimineel de zolderkamer betrok – en mijn leven. Laat ik hem ‘F’ noemen.

De kamer in ons rijtjeshuis was vrijgekomen en onze huisbaas, een goeierd, was via een briefje in de buurtsuper benaderd door F, die weliswaar niet studeerde, maar dringend woonruimte zocht. Zijn vrouw was overleden, het huis stond op haar naam en de woningbouw had hem op straat gezet. Zoiets.

Vonden wij het een probleem als deze atypische huizenzoeker in nood ‘kort’ bij ons, studenten, introk? Natuurlijk niet.

Veel werd anders.

De nieuwkomer was vergeten te vermelden dat hij zijn zoontje van 5 zou meenemen, en een kersvers vriendinnetje.

Ik was verbijsterd, die term past hier wel. Ach, voor een paar weken moest het maar.

Ineens zat ik met een kleuter opgescheept. Papa nam al heel snel niet meer de moeite het jongetje deugdelijk aan te kleden, ook niet na aandringen, dus ik trok het jong maar een T-shirt van mij aan over zijn vieze onderbroek, en een sportbroek die tot zijn enkels viel.

Ik wees senior onvermoeibaar op zijn vaderrol, maar dat was tegen dovemansoren. Bellen met de kleuterschool (F junior ís niet ziek!) haalde niets uit. Wie of ik was, en waarom de schoolleiding mij serieus moest nemen?

Boven mijn hoofd kreeg het vriendinnetje klappen, te midden van een hoop geschreeuw – terwijl het zoontje naar mij vluchtte, en daarna ook zij. Toen de politie was gearriveerd, maakte ze me met bloedneus en al voor leugenaar uit. Niets aan de hand!

De gezinsvoogd was geen haar beter dan de school. Wie was ik? Alléén als zij op bezoek kwam, steeds op afspraak, was het huis ineens redelijk schoon en had F junior zijn eigen, gewassen kleren aan.

Mijn dvd-speler (sorry, jaren 1990) die ik de kleine tijdens een tripje naar het buitenland had uitgeleend zodat hij door mij aangeschafte Sesamstraatliedjes kon luisteren, was bij terugkomst verdwenen. Mijn televisie die ik in de gezamenlijke woonkamer had gezet opdat F junior kinderprogramma’s kon kijken, trof weinig later hetzelfde lot. Mijn woede en bescheiden fysieke reactie stuitten op gejammer en poeslieve ontkenningen. Vanuit ons huis dealde senior doodgemoedereerd gestolen spullen en drugs, dus dag en nacht kwam gespuis aan de deur.

Volgende week vertel ik u hier hoe eenzaam het voelt als niet één instantie luistert, en hoe lastig het is het recht dan niet in eigen hand te nemen.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

