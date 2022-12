En dat krijg je ervan: ik had meteen ontzettende zin in aubergine

HelloFresh had twee courgettes in een papieren zak gedaan.

Dat was niet wat er op de menukaart ‘Penne met zelfgemaakte basilicumroom en pistachenoten, met zachte aubergine, courgette en pecorino’ stond.

Daar stond op dat er in de zak een courgette en een aubergine zouden zitten. Ook op de foto van het gerecht zag ik duidelijk stukjes aubergine. In de zak zaten verder alle ingrediënten die op de kaart stonden.

Behalve dus die aubergine.

Moedeloos word ik daarvan. De wereld is dan even stuk.

Ik keek nog even of in een van de andere twee zakken in de HelloFresh Box misschien een aubergine over was, of dat er per ongeluk een aubergine in een zak was gestopt waar geen aubergine in moest, maar helaas.

Ik keek ook nog onder tafel, waar de doos had gestaan, of daar misschien de ontbrekende aubergine lag. Ik vond achter een tafelpoot wel een schuimpje (de stoomboot van Sinterklaas).

Niet zo lang geleden bestelde ik bij een bedrijf een zachte hondenmand en kreeg ik, echt waar, een kleine, van keihard plastic vervaardigde kattenbak opgestuurd.

Ik heb heel lang naar die kattenbak staan kijken, maar hij transformeerde uiteindelijk niet in de hondenmand die ik had besteld. Op het formulier in de doos stond wel de hondenmand (met foto!), wat me nog razender maakte.

Ik vertelde dat bij de Bruna, waar je pakketten weer retour kunt zenden, en de vrouw die me hielp zei met een onbewogen gezicht dat ze wel gekkere dingen had gehoord. (Ze reageerde niet op mijn vragende gezicht.)

Een paar weken geleden, toen ik mijn handschoenen zocht, pakte ik er twee uit een la. Beneden bij de fiets bleek dat het twee linkerhandschoenen waren. Daar kan ik ook heel moedeloos van worden. Ga er ook heel diep van zuchten.

Maar goed. Er had er een bij HelloFresh niet goed staan op te letten bij het verpakken van de maaltijden. Of de aubergines waren op en niemand had zin een lading nieuwe te halen.

Of weet ik wat. In elk geval stond ik daar in de keuken behoorlijk ontregeld met twee courgettes in mijn handen. En dat krijg je ervan: ik had meteen ontzettende zin in aubergine.

Mijn eerste, ik geef toe wat primitieve, impuls was geweest om de hele zak maar in de vuilnisemmer te gooien. Ik deed het niet.

Mijn tweede impuls was om nog snel op de fiets te springen en in de supermarkt een aubergine te kopen. Dat deed ik ook niet. (Want dan hadden HelloFresh en de aubergine gewonnen.)

Ik ging gewoon aan de slag met het recept. Maar ze maakten het me toch niet makkelijk, die van HelloFresh. Bij stap 1. Voorbereiden, had de schrijver van het menu iets aardigs bedacht. Daar stond een Weetje. Dat Weetje ging over de aubergine. ‘Aubergine is een lekkere en veelzijdige groente. Wist je dat hij vol zit met ijzer en vitamine C?’

Ik bedacht vreselijke straffen voor degene die een aubergine niet van een courgette kon onderscheiden en sneed gewoon twee keer een gekliefde courgette in halve maantjes.

Zoals ik ook gewoon mijn rechterhand in die andere linkerhandschoen had gestoken.

Mij maken ze niet gek.

