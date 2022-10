En dan ga je op internet op zoek naar je vader, die net is overleden.

Wie was hij?

Op de lijst van Nederlandse honkbalinternationals staat een J. Moll. Een werper.

Naam en geboortejaar zijn correct, maar mijn vader heeft nooit gehonkbald.

Hij heeft een keer gevoetbald, en als ik het me goed herinner wist hij ook te scoren. Het was een eigen doelpunt.

Hij heeft een keer meegedaan aan een wielerwedstrijd. Verdere mededelingen heeft hij daarover niet gedaan. En ik vond een krantenbericht van donderdag 2 februari 1950 uit het Overijssels Dagblad. Mijn vader had twee dagen eerder een schaatswedstrijd gewonnen in de categorie jongens van 13 tot 17 jaar.

Hij heeft twee keer het Concours de Petanque van onze familie op zijn naam geschreven.

Mijn Jaap Moll heeft ook geen glastuinbouwbedrijven gehad in de provincie Utrecht. En omdat mijn vader niet op Facebook zit, ga ik dus ook niet alle profielen bekijken van ‘mensen met de naam Jaap Moll’.

Maar als ik ‘Jaap Moll De laatste…’ intik, krijg ik geen resultaten.

Terwijl dat, De laatste…, de titel is van de roman die hij schreef.

Ik was het bestaan van dat boek bijna vergeten.

Het boek staat niet in de boekenkast. Tenminste, niet op de eerste rij. Het staat verscholen achter De ontdekking van de hemel, eenzaam en alleen in het donker.

Ik trek Harry Mulisch uit de kast en grijp mijn vader.

De laatste… is uitgegeven door Gopher Publishers, een print-on-demand-uitgeverij. Het is een echt boek, want het heeft een ISBN-nummer (90-76249-53-9).

Mijn vader heeft er in 2000 een aantal van laten drukken. Ik heb een exemplaar van de vierde druk, uit mei 2000. (Waarom heb ik niet een exemplaar van de eerste druk?)

Ik heb zijn boek niet gelezen.

Ik heb mijn vader dus ook nooit verteld wat ik ervan vond.

Hij heeft me er ook niet naar gevraagd.

Het is een toekomstroman.

‘De gedachte dat vrouwen ooit aan de macht zullen komen, is de grondslag van dit verhaal,’ lees ik op het achterplat. Er is sprake van een ‘feministische revolutie’ en de verteller komt ‘in allerlei door vrouwen gedomineerde situaties terecht en moet soms voor z’n leven maar vooral voor z’n vrijheid vrezen. (…) Maar het blijkt dat hij misbruikt wordt voor een onvoorstelbaar sluw plan om van de nog resterende mannen af te komen.’

Wow! En er staan ook gedichten in.

Op de laatste pagina van het boek staat: Biografie van Jacob Moll. (Dat bekt natuurlijk lekkerder dan Japie Moll.) Ik heb de indruk dat hij die biografie zelf heeft geschreven.

‘Na zijn schooltijd werkte hij in handelsondernemingen in verscheidene steden van het land. (…) De laatste tijd van zijn werkzaam bestaan heeft hij in een fabriek gewerkt als heftruckchauffeur en zo zijn geest bevrijd van overmatige druk. Toen kwam de drang tot schrijven, die steeds latent aanwezig was, pas goed los.’

Dat van die overmatige druk is nieuw. Ik had het al meer dan twintig jaar kunnen weten, en daarvoor ook al twintig jaar.

Zijn roman ligt voor me op mijn bureau.

Ik kan hem niet meer vertellen wat ik van De laatste… vind.

Ik kan het ongelezen laten. Niemand die er iets van zou zeggen. Ik aarzel.

Dan sla ik het boek open.

