En daar was die derde snik. Iets luider en zieliger dan de eerdere twee.

Beeld Sjoukje Bierma

Achter me hoorde ik een snik.

Ik stond bij het buurtbiebje aan de overkant van de supermarkt, verzonken in een omnibus van A.M. de Jong. Ik las niet over Merijntje Gijzen, maar in Frank van Wezels roemruchte jaren. Een boek dat bij mijn opa en oma in de kast stond. Volgens mijn oma een prachtig en zeer humoristisch boek.

(Ik verloor me echter tijdens vakanties bij haar in de deeltjes Biggles die ik boven op zolder in een oude doos vond. Die waarin ook de aartsrivaal van Biggles optrad, Erich von Stalhein, vond ik de mooiste, en Biggles als geheim agent de beste.)

Ik had nog steeds niet gelachen toen ik weer een snik hoorde.

Ik draaide me om. Op een hoek van het kruispunt, een paar meter bij me vandaan, stond een meisje.

Een jaar of acht. Roze sweater, rossig haar kwam onder een groene helm vandaan. Een voet op een blinkend nieuwe step.

Ze keek om zich heen.

Haalde met een hand een snottebel onder haar neus vandaan.

Aan het stuur van de step bungelde een parapluutje. Figuurtjes uit Winnie de Poeh.

Ik keek ook vier kanten op.

Geen vader of moeder te bekennen.

Ik weet niet hoe lang het meisje daar al stond

Ze had vast even ergens aan de overkant moeten wachten.

In gedachten verder gestept en zo de weg over.

(Ik herkende mijn dochters in het meisje.)

Nu stond ze aan de op de andere kant. Alleen, en verder weg dan ze mocht.

Maar alle stoerheid was nu van haar afgegleden.

Ik zag dat ze niet goed zomaar weer de weg over durfde te steppen.

Ze klemde de twee kleine handen om de handvatten van het stuur. De step was een soort reddingsboei. Ze keek nog eens om zich heen. Als ze ook de step zou loslaten, zou ze reddeloos verloren zijn in de grote zee.

Ze was zo te zien niet nog van plan om in een enorme huilbui uit te barsten. Ze had nog geloof in een goede afloop, dat ze binnen onafzienbare tijd zou worden opgemerkt, waarna ze opgelucht zou lachen.

Ze liet de step onder zich kleine stukjes voor- en achteruit maken, wat er zelfverzekerd uitzag, maar ook een beweging was om de angst te bezweren.

Ik stond het gade te slaan zonder iets te doen.

Alsof ik pas in actie mocht komen na de derde snik.

En daar was die derde snik. Iets luider en zieliger dan de eerdere twee.

Tijd voor een roemruchte actie.

Ik zette de omnibus terug op de plank. Toen ik me weer omdraaide, zag ik uit de wasserette in de straat recht tegenover waar het meisje en ik stonden een vrouw komen.

“Mama!” riep het meisje. “Hier ben ik!”

Het klonk heel stoer. (Ik had eigenlijk ‘Waar was je nou?’ verwacht, een beetje paniekerig uitgesproken.)

De moeder kwam rustig, een stel in plastic verpakte kleren over de arm, de straat overgelopen. De andere arm al geheven om om haar dochter heen te slaan.

Het meisje veegde nog even snel met de mouw van haar sweater haar gezicht droog.

