Emoties zijn net scheten: ze moeten eruit

‘Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan besteed.’

In een theaterzaaltje schalt Jan Smit door de luidsprekers. Stemmen brullen, soms per ongeluk in de maat, vaker daarbuiten. Onze lijven leunen tegen elkaar, ik krijg een plakkerige zoen en heel stiekem slik ik mijn ontroering weg.

We werden vrienden toen het niet goed met mij ging. Soms denk ik dat depressie voortdurende ontkenning is. Omdat de zielenpijn zo scherp voelt, maakt het lichaam een filter aan voor alle emoties. De-pressie, eigenlijk betekent het onderdrukken. Ik leefde achter glas. Niet in staat contact te maken met anderen, de wereld, mijzelf. Ik verstopte me. Te druk bezig niet te voelen wat gevoeld moest worden.

Om uit de impasse te komen, besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen. Een bemiddelingsorgansatie stelde voor: wil je misschien theater maken met verstandelijk beperkten?

Sindsdien zie ik ze elke dinsdag. Farid, die zo dol is op dansen dat hij zodra er muziek klinkt begint te fladderen met zijn handen en op en neer hopst. Elmer, die in zijn eigen taal – ‘Jadiejadiepappelapapelepa’ – hele monologen houdt waarbij ik moet gokken wat hij bedoelt (“Je wil een boterham?”) maar die intussen feilloos de namen van zijn lievelingsartiesten op een blaadje schrijft: Jan Smit, Bassie en Adriaan, K3. Jop met het syndroom van Down, die het allerliefst zijn neus in mijn oksel begraaft, zodat ik zijn haar mag aaien. Lizzy, die tien seconden nadat ik haar ontmoette brulde: “Jij bent mijn vriendin!”

En dat is ze. Dit zijn mijn vrienden buiten mijn andere bestaan. Een bestaan dat doelgericht is en van prestaties en eisen aan elkaar hangt. In deze uurtjes vertraagt de tijd, mijn enige functie is knuffelen en aandacht geven. Alle aandacht. Want een jongen die niet kan praten wordt niet altijd gezien. Dat terwijl ik deze zomer eindeloos kon kijken naar Mees, die tijdens de lunchpauze een uur lang in een plantenspuit kneep, waarna hij geobsedeerd door de waterdamp liep. Hij zag het wonder van de regenboogkleuren die gevangen raakten in minuscule druppels. En ik zag het wonder dat hij is.

De wonderen die zij allemaal zijn, inclusief hun nukken. Want aan emotieonderdrukking wordt hier niet gedaan. Geregeld beent iemand woedend weg, er wordt opeens midden tijdens een serieuze theatermonoloog geschaterd, een mollige jongen aait over mijn wang en roept keihard: “Jij lief!”

Laatst zei Shirley plotsklaps heel wijs: “Al die emoties zijn net scheten. Ze moeten eruit.” Zo is het. Geleund tegen elkaar wiegen we in een zaaltje. Jan Smit zingt verder: ‘Want de weg van ’t bestaan is soms heel onaangenaam. Er wordt gevallen en meteen weer opgestaan.’ Jop steekt zijn hoofd in mijn oksel en huilt. Hij vindt de muziek zo mooi. Ik aai zijn haar.

Dan opeens hoor ik nog een snik. Hij komt niet van Jop, maar uit mijn eigen binnenste. Omdat Jop er is. En Farid, Elmer, Lizzy, Mees.

Omdat wij vrienden voor het leven zijn.

En ik eindelijk vrijuit huil.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

