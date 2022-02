Ik breng mijn fiets langs bij Segijn en Van Wees om hem eens even goed na te laten kijken. Ric zit net aan de thee. Met zijn van kettingsmeer zwarte vingers zet hij het glas op het tafeltje.

Ric is een lezer en zoals altijd komt het gesprek meteen op literatuur, waarbij hij niet nalaat Umberto Eco ter sprake te brengen. Ric heeft iets met Eco, al heeft ook hij De slinger van Foucault nooit uitgelezen.

“Nog wat moois gelezen de laatste tijd?” zeg ik.

Ric noemt allemaal titels die ik niet heb gelezen.

“En jij?” vraagt hij.

“Ik lees de laatste tijd beroepshalve veel poëzie.”

Ric kijkt een beetje moeilijk.

“Zou jij ook moeten doen,” zeg ik, “want het is nu poëzieweek.”

Ric blijft moeilijk kijken.

“Heeft Eco geen gedichten geschreven?”

Ric haalt zijn schouders op.

“Zo af en toe probeer ik het wel,” zegt hij, “en dan koop ik een bundel. Maar…”

Hij schudt wat met zijn hoofd. Pakt een klein tandwiel van tafel en speelt er wat mee. Ook poëzie.

Dan richt hij zich op, met licht in zijn ogen.

“Elvis in het Vondelpark, dat vind ik wel een mooi gedicht,” zegt hij. “Ken je dat? Van, kom, hoe heet ze… ja, Anna Enquist.”

“Schitterende titel,” zei ik.

“Ik was in het Concertgebouw bij een lezing van Enquist over haar roman Contrapunt. Geweldig eerste hoofdstuk. Ken je dat boek? Nee? Moet je echt lezen. De Goldbergvariaties van Bach werd gespeeld. Piano. Ken je dat wel? Van Bach.”

Ik knik.

“En toen heb ik na afloop een dichtbundel van haar gekocht. Met dat gedicht over Elvis. Ik heb dat boekje nooit weggedaan. Af en toe pik ik er een gedicht uit en probeer dat dan te snappen, haha.”

’s Avonds mailt Ric me. “Thuis door ons gesprek er toch maar eens ingedoken. Het gedicht heet niet Elvis in het Vondelpark maar Een dikke jager.” Hij heeft een foto van het gedicht bijgevoegd.

De oude singles van haar moeder: Hound Dog,

Blue Suede Shoes, Zij luisterde en zocht

op het klavier de tonen. Alles stond

in Greatest Hits. Ze zong ze nooit.

Hij kwam het dichtste bij toen zij al

dood was. Warme dag. Haar vrienden

treurden in het Vondelpark. Een fietser

loerde langzaam rond, jagend naar haar.

De glitters waren van zijn pak gesleten,

maar het kon niemand ontgaan: daar

reed Elvis Presley in zijn nadagen.

Elvis in het Vondelpark is natuurlijk een veel mooiere titel voor dat gedicht.

Ric die de dichteres verbetert.

Wat een onvermoede poëet.

