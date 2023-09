Elon Musk zorgt voor vragen waarop niemand een antwoord heeft

Elon Musk heeft tweeduizend satellieten de ruimte ingeschoten waardoor iedereen op de wereld internet zou kunnen hebben om fijn naar Netflix te kijken.

Maar je kunt er ook mee oorlog voeren, door ze te gebruiken in samenhang met drones. Zoals je een auto vol springstof kan stoppen en dan een autobom hebt.

Oekraïne wilde met drones schade toebrengen aan Russische schepen in de Krim. Dat wilde Musk niet, die zijn Starlinksystemen had geschonken zodat de Oekraïners overal Netflix konden ontvangen. Hij zette iets uit of aan waardoor de drones de weg kwijtraakten.

Er doemen nu vragen op waar men geen antwoord op weet.

Mag één man zo machtig zijn dat hij de loop van een oorlog en de wereldpolitiek kan beïnvloeden?

Verstandig is dat niet, maar wat wil je eraan doen? Nederland leverde ooit Toyota Hilux en Isuzu D-Max pick-uptrucks als humanitaire hulp aan Syrische islamitische rebellen.Die waren daar destijds heel blij mee en zetten meteen een reeks granaatwerpers en ander schiettuig op die wagens en konden weer verder met de strijd.

Had één man dat kunnen terugdraaien, dan was dat gebeurd. Wie weet hadden minder Syrische vluchtelingen ons bezocht.

Oekraïne zegt nu: ‘Als Musk ons had laten begaan hadden we wellicht eerder met vredesonderhandelingen kunnen beginnen en waren er minder mensenkinderen gedood.’

Musk verdedigt zich met: ‘Ik wilde geen onderdeel worden van de oorlog en juist mensenlevens redden.’ Dat is naïef, maar er valt iets voor te zeggen.

Volgens Kirilo Boedanov, hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, zijn de Starlinksystemen weer operationeel.

Maar heb je daarmee de macht van Musk geëlimineerd?

Macht bij één man leggen is uiteraard nooit verstandig, maar het kan best zijn dat Musk niet wist dat hij opeens zo machtig was om de loop van een oorlog te beïnvloeden. Stel dat hij door zijn handelingen wel een snelle vrede had bewerkstelligd, dan hadden wij hem nu een held gevonden.

En het kan best zijn dat Musk alsnog over enkele jaren een standbeeld in Kyiv krijgt.

Ik vraag me trouwens af hoe je hem die macht wil afnemen.

‘Jullie willen mij mijn macht afnemen? Oké, zet ik die tweeduizend satellieten uit.’

Het beste is zelf een betere Oekraïense Starlink uit te vinden en te gebruiken.

Musk is een dictator in een democratie. Dat is nog altijd beter dan een dictator in een autocratie.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

Reageren? t.holman@parool.nl.