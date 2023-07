Elke gek met een gebrek kan nu wie hij wil intimideren, en vaak nog zonder consequenties ook

Over het emotionele College Tour-optreden van Sigrid Kaag is reeds veel gezegd. En terecht, want het maakte veel indruk; het bedreigen en intimideren van politici en opiniemakers met een controversiële mening is inmiddels een gigantisch probleem. De opkomst van sociale media en het gegeven dat elke gek met een gebrek de wereld in z’n zak heeft en daarmee binnen één minuut en vaak zonder consequenties kan intimideren wie hij wil, is een totaal nieuw fenomeen. En ik heb het idee dat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan.

Vroeger, nog maar een paar jaar geleden, kon dat nog niet zo makkelijk. Wilde je iemand intimideren, moest je het adres van diegene weten en iets in de brievenbus doen. Tegenwoordig is het weinig overzichtelijk; bij het minste of geringste kun je een cognitief uitgedaagde in je inbox hebben die je leven of dat van je gezin bedreigt.

Onlangs is bijvoorbeeld ene Yavuz O., een 23- jarige Amsterdammer, veroordeeld tot 21 maanden cel voor het bedreigen van premier Mark Rutte. Maar ook de 38-jarige vrouw uit Maassluis is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden, voor het met de dood bedreigen van cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Burgemeester Femke Halsema had vorig jaar ook een rechtszaak met een Bosschenaar die haar via Instagram met zware mishandeling en de dood bedreigde. Voor het bedreigen van de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, werden ook twee mannen aangehouden. Geert Wilders heeft al twee decennia geen vrij leven meer.

Ik kan er ook over meepraten; zelf heb ik een rechtszaak gehad met iemand die 12 maanden cel heeft gekregen voor het sturen van foto’s van wapens en onthoofdingsfilmpjes met mijn hoofd erin bewerkt. En ook nog met een andere kansenparel, ditmaal voor het in stukken knippen van mijn boek in de boekhandel en het bedreigen van een medewerker aldaar met een mes.

Maar ik ben lang niet de enige. Politici in Nederland zijn vorig jaar vaker dan ooit naar de politie gestapt; er werden 1125 meldingen gedaan van bedreigingen. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor.

Nieuwe omstandigheden vereisen nieuwe maatregelen. Want anders loopt deze toestand uit de klauwen en leven we binnenkort in een samenleving waarin niemand nog zin heeft om z’n leven te riskeren om dit soort beroepen uit te oefenen. De nieuwe generatie politici, journalisten en schrijvers zal eigenlijk wel gek moeten zijn om zich aangetrokken te voelen tot zo’n vak. Écht getalenteerde mensen zullen net zo goed voor een ander beroep kiezen; een beroep dat hen niet hun mentale welzijn kost. Dan krijg je dat de nieuwe Lale Gül, Ruben Oppenheimer, Sander Schimmelpenninck, Sigrid Kaag, John van den Heuvel of Paul Vugts wel drie keer zullen nadenken voordat ze opstaan. En gelijk hebben ze.

Maar de oplossing ligt erg voor de hand. Stel nou dat je je voortaan met een DigiD moet gaan identificeren, voordat je een account aanmaakt op een socialemediaplatform, zou dat geen perfect idee zijn? Dat hoeft niet te betekenen dat je niet meer een anoniem account mag hebben, maar je bent wel makkelijk vindbaar voor de autoriteiten als je een strafbaar feit begaat en iemand daar aangifte van doet. Daardoor zal het aantal bedreigingen fors dalen – én voorkomen we dat mensen met idealen en controversiële ideeën de mond wordt gesnoerd.

