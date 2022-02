Elf verzopen katten druipend door de spelerstunnel, een moment van grote schoonheid

Ik vond alles mooi, zaterdagavond. De vitrage van verwaaide stortregen, als kristal uitgelicht tegen het schijnsel van de lichtmasten. Druipende voetballers met gure grimassen. De glinstering van kletsnat voetbalgras bij kunstlicht. Omklappende paraplu’s. Handen met papieren zakdoekjes voor mistige cameralenzen.

Verrukkelijke bonus: echte regenplassen op het veld. Plonzende voetbalschoenen in opspattend water. De bal die abrupt tot stilstand komt.

Ik ervoer het als ‘ouderwets’. Vanaf de bank in mijn verwarmde huiskamer, dat dan weer wel. Gek eigenlijk, die nostalgische reflex. In Nederland regent en waait het nu eenmaal regelmatig – en is er bij zulk weer voetbal. Dat is toch niet zo zeldzaam?

Toch was het in mijn hoofd weer even 8 april 1987, Real Zaragoza-Ajax, legendarisch ‘waterballet’ in de halve finale van de Europacup II. Johnny van ’t Schip gebaarde naar Frank Rijkaard dat het opwippen van de bal de weg naar winst was. Frank wipte de bal op; ik wipte thuis op de bank, wetend dat we kaartjes voor de return hadden.

8 oktober 1988. Ajax-PSV in een vrijwel leeg Olympisch Stadion. De terugspeelbal van Eric Gerets. De waterplas die ‘halt’ zei en zo een assist gaf op Robbie Witschge. Ik juichte op de Marathontribune.

Zaterdag viel me op Twitter op dat vooral jonge Ajacieden steen en been klaagden over het schouwspel: baggerwedstrijd, veel foute passes, slecht spel. Ja, hèhè, nou en?

Kunnen genieten van een partij buffelen in wind, kou en regen, op een veld dat gaandeweg onbespeelbaar wordt… is dat iets van veertigplussers? Ik vermoed het.

Hoe het ook zij: elf verzopen katten die druipend door de spelerstunnel liepen, met gebalde vuisten ‘¡vamos!’ roepend naar een tv-camera die er mistige traantjes in de ooghoeken van had. Ik vond het een moment van grote schoonheid.

Maandagavond. Jong Ajax op tv. Ik hoop op nog één kledderwedstrijd. Daarna mag de lente zijn gezegende gang gaan.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.