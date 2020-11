Eindstand: er blijven er 3 over om de uil van Minerva te reanimeren

In al die tijd bij Forum voor Democratie waren er bij Annabel Nanninga, Joost Eerdmans, Nicky Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek geen alarmbellen gaan rinkelen. Rechts-extremisme bij FvD? Linkse hysterie. Bij Baudet moest je alles altijd met de mantel der liefde bedekken. Dat gebeurde ook.

Baudet spreekt veel over trial by media, maar de media zijn juist al jarenlang zijn beste vriend. Kirrend nodigden ze hem keer op keer uit aan hun talkshowtafels. Politieke duiders zeiden dingen als: ‘Ach ja, Thierry zegt soms natuurlijk iets geks’. Zoals je vergoelijkend praat over je low key racistische oom op familieverjaardagen. Of ze zeiden: ‘Ach, hij flirt soms wel met aparte figuren’, alsof Baudet af en toe gezellig ging wokken met Lambik en professor Barabas, in plaats van met zelfbenoemde, trotse racisten en antisemieten. Dit was geen flirten meer, het bruine gedachtegoed werd regelmatig passioneel gepenetreerd. (Hopelijk met wederzijdse toestemming).

Deze feiten benoemen, heet demoniseren. Thierry heeft toch al zo vaak gezegd dat hij niets op heeft met fascisme en racisme?

Het was uit pure belangstelling dat hij meermaals uitvoerig ging keuvelen met de veroordeelde Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen. Stom toeval dat hij op de IJzerwake sprak, tussen de wapperende SS-vlaggen. Dat hij wil dat Europa ‘dominant blank blijft’: een verspreking. Net als ‘de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking’. Dat hij over Nederlanders van kleur zei dat ze ‘beter wat bescheidener zouden kunnen zijn als ze in onze landen willen wonen’: ironie. Dat hij uitgebreid ging tafelen met white supremacist Jared Taylor, die voor raszuiverheid en vrijwillige segregatie pleit: schuld van de media. Alsof niet Freek Jansen, die in zijn toespraken letterlijk nazistische taal uitslaat over omvolking en het verzwakte maatschappelijke lichaam, dat diner had georganiseerd. Alsof dat ook weer de schuld van Jesse Klaver was. Want Thierry Baudet: dat is de Soldaat van Oranje met een oestermes. Thierry Baudet: dat is Hannie Schaft achter de piano.

Zelfs deze week nog werd Baudet neergezet als de zielige jongen. Aan de talkshowtafels ging het vooral over zijn tranen, over hoe gemeen zijn collega’s tegen hem waren. Over wat het gevecht betekende voor zijn toekomst. Binnen een dag was de aanleiding van de hele zaak, keihard rechts-extremisme, alweer volledig naar de achtergrond verdwenen.

In één ding moeten we Baudet gelijk geven: voor de ‘dissidenten’ was deze rel alleen maar een kans om zelf de macht te grijpen. Hun gespeelde verontwaardiging over de appgroep wekte de ongeloofwaardige indruk dat dit een uitzonderlijk incident was.

Wij waren helemaal geen getuige van een ideologische strijd tussen een kamp dat extremisme omarmt en een kamp dat zich daartegen verzet. Nee, dit was een amateuristische coup, tegen een amateuristische politiek leider, die zichzelf door zijn eigen narcisme altijd ziet als slachtoffer. We zagen operette­figuren die elkaar met de aardappel in de keel naar het leven stonden. Soms voor een grachtenpand, waar net een slotenmaker beschaamd weg zoefde op een scooter, zijn jasje binnenstebuiten gekeerd. Dan weer voor een paar okergele pornogordijnen, met in de reflectie van het raam een minikroonluchter uit de kringloopwinkel. Was het satire, dan was het niveau Jiskefet, maar helaas was het allemaal echt.

Eindstand: er blijven er drie over om de uil van Minerva te reanimeren. De Messias van het Avondland, de jeugdige Holocaustrelativeerder, en de bedenkelijke huisjesmelker die uit de VVD is getrapt. De slogan van FvD is: Stem Nederland Terug. Ik weet niet in welk land we nu leven, maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat ik liever hier blijf wonen.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.

Reageren? j.fretz@parool.nl