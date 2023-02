Eindelijk zagen we Owen Wijndal lachen

Ajax voetbalde verrassend lekker op het kunstgras van Leeuwarden. Hoe blij de spelers daarmee waren, werd zichtbaar op de Amsterdamse reservebank, vooral toen die in het laatste kwart van de wedstrijd werd bevolkt door basisspelers die, eervol gewisseld, mochten uitblazen in de bleke winterzon. De mensen van ESPN hadden gelukkig goed in de gaten dat de tafereeltjes in de dug-out het registreren waard waren: de kraaienpootjes van Dusan Tadic, de boevengrijns van Kenneth Taylor, de volle lach van Devyne Rensch.

De opvallendste lachebek was Owen Wijndal, die we nog niet veel zagen lachen bij Ajax. In Leeuwarden vond hij eindelijk de vrijheid in zijn hoofd om een uur lang te demonstreren waarom Ajax tien miljoen euro voor hem overhad.

Na zijn wissel was hij ontwapenend uitgelaten. Hij ginnegapte wat met Rensch. Het was niet moeilijk zijn vreugde te voelen.

Het heeft iets symbolisch dat Wijndal als voetballer én als jonge gozer ontbolsterde op de dag dat Daley Blind écht speler van Bayern München werd, in de zin dat hij zijn competitiedebuut voor de Duitse Rekordmeister maakte.

Niet alle Ajaxspelers waren er rouwig om dat Blind vertrok. Het verlies van zijn basisplaats en zijn slechte relatie met Alfred Schreuder maakten hem cynisch en wrokkig. Sommige spelers hadden het daar moeilijk mee, niet in de laatste plaats de jonge, zachtmoedige nieuwkomer die het op Blinds positie moest waarmaken en diens wrevelige ogen op zich gericht wist.

Na zijn wissel zagen we Wijndal een koket heupdansje maken voor de dug-out. Toen Brian Brobbey scoorde, stond Wijndal aan de zijlijn zijn felicitaties te roepen. Het gewicht van Blinds staat van dienst is van zijn schouders gegleden; op de nog wat beurse plek rust nu de warme, bemoedigende hand van John Heitinga. Het seizoen van Owen Wijndal is eindelijk begonnen. Dat van Ajax wellicht ook. Het is nog niet te laat.

